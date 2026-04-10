Ο τεχνικός διευθυντής του ΚΟΕΑΣ και πρώην σπρίντερ Αντώνης Γεωργαλλίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, ύστερα από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Ο Γεωργαλλίδης είχε συνδέσει το όνομά του με τον ελληνικό και κυπριακό στίβο για πολλά χρόνια, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στον χώρο του κλασικού αθλητισμού.

Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και κατέληξε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, εκ μέρους της ομοσπονδίας και της οικογένειας του ελληνικού στίβου, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς τους οικείους του.

“Παρακαλούμε δεχθείτε τα Θερμά και Ειλικρινή Συλλυπητήρια της Προέδρου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Σοφίας Σακοράφα και ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου, για την αδόκητη απώλεια του Αντώνη Γεωργαλλίδη, ενός πρωταθλητή, ενός μέχρι το τέλος αγωνιστή, μιας εμβληματικής προσωπικότητας με διαχρονική παρουσία στο κίνημα του κλασικού αθλητισμού και πολύτιμο έργο στον Κυπριακό στίβο και την ΚΟΕΑΣ. Η προσφορά του θα δικαιώνει πάντα την τιμή όλων μας στη μνήμη του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα…”

Η Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Σοφία Σακοράφα

Ο Αντώνης Γεωργαλλίδης υπήρξε πρωταθλητής στα σπριντ και κάτοχος παγκύπριων και πανελλήνιων ρεκόρ. Υπηρέτησε επί περίπου 40 χρόνια την ΚΟΕΑΣ από διάφορες θέσεις. Τα τελευταία 14 από τη θέση του γενικού διευθυντή.

Με απόφαση του ΔΣ του ΚΟΕΑΣ, οι σημαίες στους επόμενους αγώνες στίβου θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ τα φετινά Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών / Γυναικών θα είναι αφιερωμένα στον Αντώνη Γεωργαλλίδη.