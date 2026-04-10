Μία πολύ όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε στους δρόμους της Αγγλίας. Πιο συγκεκριμένα, ένας μικρός φίλος συνάντησε στο δρόμο με το αμάξι που ερχόταν τον Όλι Γουότκινς.

Ο μικρός, δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσει. Αφού, πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα, ο 30χρόνος επιθετικός του πρότεινε να βγάλουν μία φωτογραφία.

Εκείνος, φυσικά και δέχτηκε, αδυνατώντας να το πιστέψει. Η μητέρα του πήρε το κινητό και τους έβγαλε φωτογραφία, ενώ ο πιτσιρικάς ήταν βουρκωμένος.

Μια στιγμή που θα του μείνει για πάντα χαραγμένη.