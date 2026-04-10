Η Ράγιο Βαγιεκάνο έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης, επικρατώντας με 3-0 της ΑΕΚ στο «Βαγιέκας», αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα ενόψει της ρεβάνς.

Η ομάδα της Μαδρίτης βρίσκεται πλέον κοντά σε μια ιστορική πρόκριση, την ώρα που για την ΑΕΚ το έργο της ανατροπής στην Αθήνα γίνεται ιδιαίτερα απαιτητικό.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό σκέλος. Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αναμέτρησης, οι φίλαθλοι της Ράγιο έσπευσαν να εξασφαλίσουν εισιτήρια για τη ρεβάνς, σχηματίζοντας ουρές έξω από τα εκδοτήρια.

Η ζήτηση είναι αυξημένη, καθώς οι οπαδοί της ισπανικής ομάδας προμηθεύονται τα εισιτήριά τους αποκλειστικά με φυσική παρουσία, ενώ βάσει κανονισμών οι φιλοξενούμενοι δικαιούνται περίπου το 5% της χωρητικότητας του γηπέδου, δηλαδή κοντά στις 1.500 θέσεις.

Όλα δείχνουν πως η ρεβάνς στην Αθήνα θα διεξαχθεί σε έντονη ατμόσφαιρα, με τους φίλους της Ράγιο να ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό «παρών» σε μια βραδιά με φόντο την ιστορία.