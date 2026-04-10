Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε μετά την αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Ολυμπιακό, με πρωταγωνιστή όχι έναν παίκτη, αλλά έναν μικρό φίλαθλο. Ένα παιδί που δεν δίστασε να ταξιδέψει από την Άρτα μέχρι τη Σόφια, κρατώντας ένα πανό με ένα απλό αλλά γεμάτο νόημα μήνυμα: να πάρει τη φανέλα του αγαπημένου του, Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η εικόνα του δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο 30χρονος γκαρντ είδε το πανό και δεν έμεινε αδιάφορος. Με μια κίνηση που ξεπερνά το μπάσκετ, χάρισε στον μικρό τη φανέλα του, ενώ οι δυο τους απαθανάτισαν τη στιγμή με μια κοινή φωτογραφία.

Ο Ντόρσεϊ φρόντισε να μοιραστεί αυτή τη συγκινητική ιστορία και με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο μικρός φίλος του Ολυμπιακού μπορεί να διένυσε πολλά χιλιόμετρα, όμως τελικά κέρδισε κάτι πολύ μεγαλύτερο: μια ανάμνηση ζωής.