Ο Φώτης Κατσικάρης αποδέχθηκε την πρόταση της Αλ Αχλί Βεγγάζης και ανακοινώθηκε επίσημα από τον σύλλογο της Λιβύης, σε μια κίνηση που δεν συναντάται συχνά για προπονητές του επιπέδου του.

Η ομάδα συμμετέχει στο Basketball Africa League (BAL) και είχε ήδη γράψει ιστορία το 2024 ως η πρώτη λιβυκή ομάδα που πήρε μέρος στη διοργάνωση.

Η συμφωνία των δύο πλευρών αφορά συμβόλαιο διάρκειας ενός μήνα, ειδικά για τις υποχρεώσεις στο BAL, με τον Έλληνα τεχνικό να γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής τόσο στη διοργάνωση όσο και στο εγχώριο πρωτάθλημα της Λιβύης.

Ο Κατσικάρης αναμένεται να ταξιδέψει το Μεγάλο Σάββατο (11/4) στη Βεγγάζη, όπου θα έχει την πρώτη του επαφή με τους νέους του παίκτες.