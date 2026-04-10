Τι κι αν μετράει απουσίες και δεν μπορεί καν να συμπληρώσει 10άδα; Η Μονακό δεν καταλαβαίνει από αυτά και το απέδειξε απέναντι στη Μπαρτσελόνα. Σε ένα do or die παιχνίδι η ομάδα του Μόντε Κάρλο ήταν ανώτερη και έφτασε στη νίκη, ανεβαίνοντας στο 21-16, με το πέρας των 37 αγωνιστικών, την ώρα που οι Καταλανοί έμειναν στο 20-17.

Το δίδυμο Τζέιμς–Οκόμπο ήταν καθοριστικό για τη Μονακό, καθώς σημείωσε από 16 πόντους ο καθένας, ενώ ο Στραζέλ πρόσθεσε 14. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Χέιζ, που πέτυχε 13 πόντους σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Από πλευράς Μπαρτσελόνα, ξεχώρισε ο Κέβιν Πάντερ με 27 πόντους και εξαιρετική ευστοχία (6/7 τρίποντα), ενώ από 13 πόντους σημείωσαν οι Μπριθουέλα και Κλάιμπερν, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα της ομάδας τους.

Οι Ισπανοί μπήκαν πιο δυνατά (5-12, 4’) και κράτησαν το προβάδισμα (14-22, 8’), κλείνοντας την 1η περίοδο στο 18-26.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Μονακό αντέδρασε άμεσα (22-31, 12’), μείωσε (29-31, 15’) και πέρασε μπροστά στο ημίχρονο (46-44, 20’).

Στην τρίτη περίοδο το παιχνίδι έγινε ντέρμπι (51-49, 23’), με τη Μονακό να βρίσκει ρυθμό και να παίρνει ξανά προβάδισμα (56-55, 25’). Η Μπαρτσελόνα απάντησε (58-58, 26’), όμως η Μονακό ξέφυγε (65-58, 28’) και έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά (72-67, 30’).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Μπαρτσελόνα μείωσε (72-70, 31’), αλλά η Μονακό απάντησε άμεσα (79-73, 33’) και πήρε διαφορά (85-75, 35’). Στο φινάλε καθάρισε το ματς (91-80, 39’) και έφτασε στη νίκη με 93-86.