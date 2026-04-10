Ο Φώτης Κατσικάρης σε ομάδα της Λιβύης για το Basketball Africa League!
Ο Φώτης Κατσικάρης αποδέχθηκε την πρόταση της Αλ Αχλί Βεγγάζης και ανακοινώθηκε επίσημα από τον σύλλογο της Λιβύης, σε μια κίνηση που δεν συναντάται συχνά για προπονητές του επιπέδου του. Η ομάδα συμμετέχει στο Basketball Africa League (BAL) και είχε ήδη γράψει ιστορία το 2024 ως η πρώτη λιβυκή ομάδα που πήρε μέρος στη διοργάνωση. […]
Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
Έναν οικογενειακό Γολγοθά ανεβαίνει ο Αμερικανός πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζόρνταν ΜακΡέι, ο οποίος εγκατέλειψε το Ισραήλ και τη Χάποελ Χολόν, προκειμένου να είναι στο πλευρό του γιου και της οικογένειάς του.
Euroleague: Η έξυπνη λύση της Τουρκάλας δημοσιογράφου για να σταθεί στο ύψος του Ταβάρες
Το να κοιτάξει στα μάτια της τον γιγαντόσωμο Έντι Ταβάρες, που φτάνει τα 221 εκατοστά, ήταν σχεδόν ακατόρθωτο για τη Ντενίζ Ακσόι. Ωστόσο, η ίδια απέδειξε ότι με λίγη ευρηματικότητα όλα γίνονται. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, η δημοσιογράφος χρειάστηκε να πάρει δηλώσεις από τον πανύψηλο σέντερ. Στην αρχική […]
Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε το Γιάγκο Ντος Σάντος, λίγα λεπτά μετά την αποδέσμευση του
Σε μία σημαντική κίνηση προχώρησε η Βίρτους Μπολόνια, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με το Γιάγκο Ντος Σάντος ((27 χρόνων, 1.73 μέτρα). Ο Βραζιλιάνος γκαρντ έλυσε τη συνεργασία του με τον Ερυθρό Αστέρα και λίγα λεπτά αργότερα έγινε επίσημα παίκτης της Ιταλικής ομάδας. Βέβαια, για τις δύο αγωνιστικές που απομένουν δεν θα μπορεί να αγωνιστεί […]