Σε μία σημαντική κίνηση προχώρησε η Βίρτους Μπολόνια, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με το Γιάγκο Ντος Σάντος ((27 χρόνων, 1.73 μέτρα).

Ο Βραζιλιάνος γκαρντ έλυσε τη συνεργασία του με τον Ερυθρό Αστέρα και λίγα λεπτά αργότερα έγινε επίσημα παίκτης της Ιταλικής ομάδας.

Βέβαια, για τις δύο αγωνιστικές που απομένουν δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στη Euroleague, αλλά μόνο στο Ιταλικό πρωτάθλημα μέχρι το «φινάλε» της σεζόν.

𝐇𝐄’𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄 🇧🇷 Yago Dos Santos è un nuovo giocatore dei Campioni d’Italia 🤍🖤 pic.twitter.com/5uoJ6xYeNF — Virtus Bologna (@VirtusBo) April 10, 2026

Ο Ντος Σάντος μέτρησε σε 25 παιχνίδια φέτος στη EuroLeague 2.6 πόντους και 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο ανά περίπου 10 λεπτά.