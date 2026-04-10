Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στη Βαλένθια κατά την 37η αγωνιστική της EuroLeague, παρουσιάζοντας πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με την εμφάνισή του στην Βαρκελώνη.

Οι «πράσινοι» υπέστησαν βαριά ήττα από την ισπανική ομάδα, γεγονός που περιπλέκει την προσπάθεια της ομάδας για είσοδο στην πρώτη εξάδα της κατάταξης.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που βρέθηκε στην Ισπανία για τη «διαβολοεβδομάδα» αγώνων της ομάδας και σχολίασε μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Σημείωσε ότι ορισμένοι παίκτες δείχνουν να μην έχουν πλήρη επίγνωση του τι σημαίνει να αγωνίζονται σε μια ομάδα υψηλού επιπέδου, παρά το γεγονός ότι το «τριφύλλι» διαθέτει μία από τις πιο ακριβές συνθέσεις στην Ευρώπη.

Η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Συγχαρητήρια στη Βαλένθια που παίζει εκπληκτικό μπάσκετ, το καλύτερο στην Ευρώπη. Όσο για εμάς, κάποιοι μάλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται.

Διαθέτουμε την ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη και αυτό δεν δικαιολογεί το μπάσκετ που παίζουμε. Όλοι οφείλουμε να μην εμφανιζόμαστε κατώτεροι των περιστάσεων.

Ο κόσμος πρώτα απ’ όλα και εγώ περιμένουμε στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν αυτό να αλλάξει. Στο χέρι μας είναι να τελειώσουμε τη χρόνια στην κορυφή. Μέσα μας ξέρουμε πως αν θέλουμε κανένας δεν μπορεί να μας κερδίσει».