Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε με άνεση από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο, όμως τα βλέμματα δεν έμειναν μόνο στο παρκέ. Το πραγματικό «σόου» ήρθε μετά τη λήξη, με πρωταγωνιστή τον Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Ο έμπειρος Σέρβος τεχνικός, στα 76 του και παντρεμένος, βρέθηκε μπροστά στην Ιταλίδα δημοσιογράφο Γάια Ακότο για το καθιερωμένο flash interview και… δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

Με εμφανή διάθεση για χιούμορ και… κάτι παραπάνω, άρχισε τα κομπλιμέντα, δείχνοντας πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Μάλιστα, δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή, την προσκάλεσε να παρακολουθήσει από κοντά επόμενους αγώνες της Μπάγερν στο γερμανικό πρωτάθλημα και χωρίς δισταγμό της ζήτησε και το τηλέφωνό της.

💬 “Bana telefon numaranı ver.” 😅 🗣️🔴 Svetislav Pesic’in maç sonu röportajında keyfi yerinde olunca muhabire sataştı: 🎙️ Pesic: “İyi bir hafta oldu bizim için. Şimdi Bundesliga’ya bakacağız. Orası sizin bildiğiniz gibi değil. Takip etmezsiniz Bundesliga’yı. 🎙️ Muhabir: “Her… pic.twitter.com/BzRPtJFQEJ — Hızlı Hücum (@hizlihucum) April 10, 2026

Το επικό «πέσιμο» του Πέσιτς στη δημοσιογράφο

Πέσιτς: «Τώρα έχουμε την Bundesliga. Δεν ξέρεις την Bundesliga, δεν την παρακολουθείς;»

Γάια Ακότο: «Προσπαθώ να παρακολουθώ τα πάντα, αλλά η μέρα κόουτς ξέρετε έχει 24 ώρες.»

Πέσιτς: «Η Γερμανία ξέρετε είναι πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρώπης.»

Γάια Ακότο: «Ξέρω, ξέρω ήμουν μέσα όταν κέρδισε. Παρακολουθώ τα πάντα όπως σας είπα.»

Πέσιτς: «Σε προσκαλώ τότε στα playoffs, στα παιχνίδια μας.»

Γάια Ακότο: «Αλήθεια; Θα είμαι εκεί τότε.»

Πέσιτς: «Δώσε μου το τηλέφωνό σου και θα πω στους ανθρώπους του κλαμπ να το κανονίσουν αν θες να δεις αγώνα της Bundesliga.»

Γάια Ακότο: «Είστε ένας θρύλος, με καλείτε, ασφαλώς θα είμαι εκεί.»