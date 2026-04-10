Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών υλών, 523 κροτίδες και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχων στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και του Πύργου Ηλείας, συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Έρευνες σε σπίτια και καταστήματα

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου πραγματοποίησαν έρευνες στις οικίες των δύο ανδρών. Σε αποθήκη του πρώτου κατηγορούμενου εντόπισαν 58 κροτίδες, πέντε κιλά και 244 γραμμάρια εκρηκτικών υλών, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και διάφορα σκεύη παρασκευής πυροτεχνημάτων.

Στο σπίτι του δεύτερου κατηγορούμενου οι αστυνομικοί βρήκαν 65 φωτοβολίδες και ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τα οποία κατασχέθηκαν.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου πραγματοποίησαν έρευνα σε κατάστημα ιδιοκτησίας της τρίτης κατηγορούμενης. Εκεί εντόπισαν 17 κουτιά που περιείχαν συνολικά 400 κροτίδες.