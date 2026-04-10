Πασχαλιά, είναι το δέντρο που συνδέεται με την Άνοιξη και το Πάσχα ενώ θεωρείται από την παράδοση ευλογημένο και ιερό σύμβολο αναγέννησης.

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, όταν σταύρωσαν τον Χριστό, η Παναγία, βαθιά λυπημένη και εξαντλημένη από τον πόνο, περπάτησε λίγο και κάθισε να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο γεμάτο φύλλα, αλλά χωρίς άνθη. Ήταν μια πασχαλιά, που ως τότε δεν είχε ανθίσει ποτέ.

Η Παναγία αποκοιμήθηκε κάτω από το δέντρο, εξαντλημένη από τη θλίψη. Τότε η πασχαλιά άρχισε σιγά-σιγά να ρίχνει τα φύλλα της, σκεπάζοντάς τη απαλά για να τη ζεστάνει.

Όταν εκείνη ξύπνησε και είδε τα γυμνά κλαδιά, απόρησε για λίγο. Μα αντικρίζοντας τα φύλλα που την είχαν σκεπάσει, ευλόγησε το δέντρο λέγοντας: «Να είσαι πάντα ευλογημένο και μοσχοβολημένο».

Από εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την παράδοση, το δέντρο γέμισε καταπράσινα φύλλα και άνθισε για πρώτη φορά. Έτσι γεννήθηκε η ευλογημένη Πασχαλιά, το δέντρο με τα μοσχοβολιστά άνθη που ανθίζουν κάθε χρόνο την περίοδο του Πάσχα, συμβολίζοντας την ελπίδα και την αναγέννηση.

Κατά μία άλλη εκδοχή η πασχαλιά ήταν το δένδρο που πρόσφερε τη δροσιά και τον ίσκιο του στην Παναγία και τον Ιωσήφ, όταν εκείνοι όδευαν προς την Αίγυπτο στην προσπάθεια τους να σώσουν τον Χριστό από τoν Ηρώδη. Το όνομα του το πήρε όταν οι Ιουδαίοι σταύρωσαν τον Χριστό.

Είχε φυτρώσει κοντά στο Γολγοθά και βλέποντας τον Κύριο να σταυρώνεται μαράθηκε, από τον καημό του. Με την Ανάσταση του Χριστού το δεντράκι ζωντάνεψε συμμετέχοντας στη μεγάλη χαρά.