Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου από το πρωί έως και αργά το μεσημέρι παρατηρήθηκε αυξημένος φόρτος, καθώς αναχώρησε από την Αττική για την περιφέρεια το τελευταίο μεγάλο κύμα εκδρομέων του Πάσχα.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί άρχισαν να σχηματίζονται μεγάλες ουρές στα διόδια Ελευσίνας, με τα οχήματα να κινούνται στη συνέχεια με χαμηλές ταχύτητες μέχρι τους Αγίους Θεοδώρους. Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στην Αττική Οδό, από τον κόμβο Ασπροπύργου έως τον κόμβο Μαγούλας.

Αντίθετα, πιο ομαλή ήταν η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου τα οχήματα κινούνταν με σταθερή ροή, ενώ μόνο κατά διαστήματα υπήρχαν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι εξήλθαν από την Αττική συνολικά 50.792 οχήματα. Ειδικότερα, 26.550 μέσω της Αθηνών-Κορίνθου και 24.242 μέσω της Αθηνών-Λαμίας.