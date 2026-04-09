Τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στον Λίβανο την Τετάρτη προκαλούν «σοβαρό κίνδυνο» για την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Η συνέχιση της στρατιωτικής δραστηριότητας στον Λίβανο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός και τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να υπάρξει διαρκής και συνολική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία καλεί όλες τις πλευρές να τερματίσουν άμεσα τις εχθροπραξίες.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 182 ανθρώπους, σύμφωνα με ακόμη μη οριστικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας. Η πολιτική προστασία της χώρας έκανε λόγο για τουλάχιστον 254 νεκρούς.

Σε κάθε περίπτωση, η Τετάρτη ήταν η πιο αιματηρή ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, ο οποίος ξανάρχισε στις 2 Μαρτίου, επιτείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.