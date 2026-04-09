Σχεδόν στις 5 τα ξημερώματα, στην Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ, ένας μουσουλμάνος προσεύχεται με δάκρυα στα μάτια. Λίγες ώρες αργότερα, χριστιανοί και εβραίοι επιστρέφουν στους Άγιους Τόπους, μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, που σηματοδότησε την επαναλειτουργία των ιερών χώρων.

Στην κατεχόμενη και προσαρτημένη από το Ισραήλ Παλιά Πόλη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ο χώρος αυτός παραμένει ιερός για τις τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες. Από την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, η πρόσβαση των πιστών ήταν απαγορευμένη.

Για πρώτη φορά μετά από 41 ημέρες, οι μουσουλμάνοι επέστρεψαν στο τέμενος Αλ Άκσα, οι εβραίοι στο Κοτέλ (Τείχος των Δακρύων) και οι χριστιανοί στον Ναό της Αναστάσεως, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, σταυρώθηκε, ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ο Ιησούς.

Στο Αλ Άκσα, χιλιάδες μουσουλμάνοι προσευχήθηκαν τα ξημερώματα, υπό αυστηρή αστυνομική προστασία. Στην είσοδο, ένας άνδρας μοίραζε χαρτομάντιλα σε όσους δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους.

Η Σούζαν Αλάμ, που βρέθηκε εκεί με τον σύζυγο και την κόρη της, χαρακτήρισε «γιορτή» την επιστροφή στην Πλατεία των Τεμενών. Ο νεαρός Χάμζα αλ Αφγάνι δεν έκρυβε τη χαρά του, ενώ μια άλλη γυναίκα δήλωσε πως το τέμενος είναι «η ψυχή της Ιερουσαλήμ».

Η εναλλαγή των πιστών και οι περιορισμοί

Γύρω στις 6.30 το πρωί, η αστυνομία άρχισε να απομακρύνει τους μουσουλμάνους, προκαλώντας αντιδράσεις, ώστε να επιτραπεί η είσοδος στους εβραίους επισκέπτες. Ο χώρος, γνωστός στο Ισραήλ ως Όρος του Ναού, θεωρείται ο ιερότερος του ιουδαϊσμού. Οι μη μουσουλμάνοι έχουν δικαίωμα επίσκεψης μόνο σε καθορισμένες ώρες, χωρίς να επιτρέπεται η προσευχή – κανόνας που, σύμφωνα με μαρτυρίες, παραβιάζεται όλο και συχνότερα.

Στιγμές συγκίνησης στους χριστιανικούς ναούς

Σε μικρή απόσταση, χριστιανοί συγκεντρώθηκαν για την πρώτη λειτουργία στη βασιλική του Παναγίου Τάφου. Η Ούντε Σλιμάν, 40 ετών, από την Αιθιοπία, βγαίνοντας από τον ναό, είπε συγκινημένη: «Δεν έχω λόγια. Πάει ένας και πλέον μήνας… Ήταν πολύ σκληρό όμως, δόξα τω Θεώ, ζούμε. Όλοι οι χριστιανοί είμαστε χαρούμενοι σήμερα».

Μπροστά στον ναό, ο Ιμάντ Μάρκος, Αμερικανοαιγύπτιος επιχειρηματίας από το Μαϊάμι, ποζάρει χαμογελαστός: «Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα ήταν ανοιχτός ο ναός, είναι θαύμα!», δηλώνει, προσθέτοντας πως θα παρατείνει την παραμονή του στην Ιερουσαλήμ.

Ο πατήρ Ανδρέας, που τέλεσε τη λειτουργία, εξέφρασε την ελπίδα του για σταδιακή επιστροφή των πιστών, παρά τις δύσκολες εβδομάδες που προηγήθηκαν. «Λίγο-λίγο, ελπίζουμε ότι θα επιστρέψουν», είπε.

Προσευχές και χαρά στο Τείχος των Δακρύων

Στο Τείχος των Δακρύων, δεκάδες εβραίοι προσεύχονταν πριν από το μεσημέρι. Η 19χρονη Αΐλα δήλωσε χαμογελαστή: «Χαίρομαι που επέστρεψα, εδώ είμαστε στο σπίτι μας». Μαζί της, ο 70χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός Γεχούντα Μπαντέλ έφτασε από το Κφρ Χαρόχε με όλη την οικογένεια για να γιορτάσουν το μπαρ-μίτσβα του εγγονού του.

Οι ισραηλινές αρχές, πέρα από το άνοιγμα των Αγίων Τόπων, ήραν τους περισσότερους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.