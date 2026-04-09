Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την πρόκρισή του στους τελικούς της Novibet Volley League, επικρατώντας με 3-1 σετ του Μίλωνα στον πέμπτο και καθοριστικό ημιτελικό, που διεξήχθη στο κλειστό «Κροίσος Πέρσης».
Οι δύο ομάδες είχαν μοιραστεί τις νίκες στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια, διατηρώντας το απόλυτο της έδρας, γεγονός που οδήγησε τη σειρά σε πέμπτη αναμέτρηση. Εκεί, ο «δικέφαλος του βορρά» κατάφερε να πάρει τη νίκη που του έδωσε το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος.
Αντίπαλος του ΠΑΟΚ θα είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο, σημειώνοντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό στα ημιτελικά.
Η εξέλιξη του αγώνα
Το πρώτο σετ ήταν ιδιαίτερα ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ από το ξεκίνημα. Ο ΠΑΟΚ βρήκε ρυθμό στη συνέχεια και πήρε προβάδισμα, ωστόσο ο Μίλωνας αντέδρασε εντυπωσιακά στο φινάλε. Με ένα σερί 8-0 ανέτρεψε την κατάσταση και κατέκτησε το σετ με 26-24, κάνοντας το 1-0.
Στο δεύτερο σετ, ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο συγκεντρωμένος και επέβαλε τον ρυθμό του από νωρίς. Διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα και εκμεταλλευόμενος τα λάθη των γηπεδούχων, έφτασε στην ισοφάριση κατακτώντας το σετ με 25-19.
Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και στο τρίτο σετ, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τον έλεγχο από τα μέσα και μετά, αυξάνοντας συνεχώς τη διαφορά. Με αποτελεσματικό σερβίς και λύσεις στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν άνετα στο 25-18, κάνοντας το 3-1 στα σετ και φέρνοντας την ανατροπή.
Τα σετ: 26-24, 19-25, 18-25, 28-30