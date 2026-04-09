Παρακολουθήστε συγκεντρωμένα όλα τα τέρματα που σημειώθηκαν στους πρώτους αγώνες των προημτελικών τη Μ.Τρίτη (07/04) και Μ.Τετάρτη (08/04), στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Champions League.

Η πρώτη «πράξη» των προημιτελικών ολοκληρώθηκε με έντονο θέαμα και σημαντικά αποτελέσματα, με τις νίκες της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στη Λίβερπουλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στην Μπαρτσελόνα να ξεχωρίζουν.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου

Ρεάλ – Μπάγερν 1-2 (74′ Εμπαπέ / 41′ Λουίς Ντίας, 46′ Κέιν)

Σπόρτινγκ – Άρσεναλ 0-1 (90+1′ Χάβερτς)

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0 (11′ Ντουέ, 65′ Κβαρατσχέλια)

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 0-2 (45′ Άλβαρες, 70′ Σέρλοθ)

Ρεβάνς – Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου

22:00 Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα

22:00 Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεβάνς – Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου

22:00 Άρσεναλ – Σπόρτινγκ

22:00 Μπάγερν – Ρεάλ