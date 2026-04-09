Καθώς η σκόνη από την περίοδο του Covid κατακάθεται οριστικά, ο παγκόσμιος χάρτης του πολιτισμού αναδιαμορφώνεται, αποκαλύπτοντας νέες δυναμικές και σταθερές αξίες. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του The Art Newspaper, περισσότεροι από 200 εκατ. επισκέπτες πέρασαν το κατώφλι των 100 κορυφαίων μουσείων του πλανήτη για το 2025, φέρνοντας τον κλάδο πολύ κοντά στα επίπεδα ρεκόρ του 2019.

Σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον, το Μουσείο Ακρόπολης επιβεβαιώνει τη θέση του στην παγκόσμια ελίτ, ωστόσο, από την 33η θέση που είχε καταλάβει το 2024 με 2,000,312 επισκέπτες, το 2025, αν και η απόκλιση από το 2024 μετρήθηκε ως 0% – 1,994,052 επισκέπτες –, έχασε πέντε θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και βρέθηκε στην 38η θέση του καταλόγου.

Στην κορυφή, ακλόνητο, για ακόμη μία χρονιά το Μουσείο του Λούβρου με 9.046 εκατ. επισκέπτες, κατά 4% περισσότερους σε σχέση με τα στοιχεία του 2024, αλλά χωρίς να έχει πιάσει ακόμη τα προ COVID επίπεδα, από τα οποία έχει απόσταση 6%. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται και φέτος τα Μουσεία του Βατικανού με 6.933 εκατ. επισκέπτες, τα οποία όχι μόνο έχουν αυξημένη προσέλευση κατά 2% αλλά έχουν επανακάμψει και έχουν ξεπεράσει τα προ κορωνοϊού δεδομένα. Και η πρώτη τριάδα κλείνει με το Εθνικό Μουσείο της Κορέας στη Σεούλ που εκτοξεύτηκε από την όγδοη θέση καθώς σημείωσε αύξηση 72% – μια από τις μεγαλύτερες σε απόλυτους αριθμούς που έχουν σημειωθεί ως τώρα – υποδεχόμενο 6,5 εκατ. επισκέπτες το 2024 και 94% περισσότερους επισκέπτες συγκριτικά με το 2019.

Η χρονιά γενικά χαρακτηρίζεται «ήσυχη» από τους αναλυτές του καταλόγου, που σημειώνουν ότι τα περισσότερα από τα μεγάλα μουσεία, ιδιαίτερα στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, έχουν εδώ και καιρό ανακάμψει από τις απώλειες που σχετίζονταν με την COVID-19 και πλέον κινούνται σταθερά ανοδικά, καταγράφοντας περίπου τον ίδιο αριθμό επισκεπτών κάθε χρονιά.

«Δεν θέλουμε άλλους»

To φράγμα των 3,5 εκατ. επισκεπτών έσπασε για πρώτη φορά το Πράδο στη Μαδρίτη, αν και η αύξηση των επισκεπτών του ήταν ελάχιστη και η άνοδός του κατά μία θέση (από τη 14η στη 13η). Αντί, ωστόσο, να πανηγυρίσει το ρεκόρ, ο διευθυντής του Μιγκέλ Φαλομίρ εμφανίστηκε συγκρατημένος, δηλώνοντας ότι το Πράδο δεν χρειάζεται ούτε έναν επισκέπτη επιπλέον.

Η εικόνα στη Βόρεια Ευρώπη ήταν κάπως πιο περίπλοκη. Η έκθεση του Ανσελμ Κίφερ, που παρουσιάστηκε από κοινού στα μουσεία Στέντελικ και Βαν Γκογκ στο Αμστερνταμ, στέφθηκε από τεράστια επιτυχία προσελκύοντας συνολικά 340.000 επισκέπτες και ενισχύοντας τη συνολική προσέλευση στα 675.000 και 1,9 εκατ. αντίστοιχα.

Το Ράικσμιουζιουμ, ωστόσο, σημείωσε μικρή πτώση (30ή θέση) στα 2,3 εκατομμύρια από 2,5 εκατομμύρια το 2024. Στο Οσλο, το σχετικά νέο Μουσείο Μουνκ προσέλκυσε 775.000 επισκέπτες και ανέφερε αύξηση των διεθνών επισκεπτών και των νέων ενηλίκων, ενώ η αύξηση των εισιτηρίων στα κρατικά μουσεία του Βερολίνου και η επιβολή εισιτηρίου σε χώρους του Humboldt Forum που άλλοτε ήταν δωρεάν αποτυπώθηκε στην προσέλευση με μείωση 13%.