Η σημερινή Παρασκευή, 6 Μαρτίου, μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή του πολιτισμού για ολόκληρη τη χώρα. Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Μελίνας Μερκούρη, οι πύλες των αρχαιολογικών χώρων, των δημόσιων μουσείων και των ιστορικών τόπων ανοίγουν διάπλατα για το κοινό, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο σε όλους τους επισκέπτες.

Από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης μέχρι τα μεγάλα δημόσια μουσεία της επικράτειας, η σημερινή ημέρα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους πολίτες να περιηγηθούν στην ιστορία και την τέχνη χωρίς το άγχος του εισιτηρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο Μουσείο Ακρόπολης, το οποίο, παρά το αυτόνομο καθεστώς λειτουργίας του, συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό επιτρέποντας τη δωρεάν είσοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Είναι μια μέρα αφιερωμένη στη γυναίκα που ταύτισε τη ζωή της με την ανάδειξη της ελληνικής κληρονομιάς, καλώντας μας να γίνουμε και εμείς κοινωνοί αυτού του οράματος.

Πού ισχύει η δωρεάν είσοδος

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι πολίτες και οι επισκέπτες της χώρας μπορούν να επισκεφθούν χωρίς την καταβολή αντιτίμου:

Όλους τους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους (Ακρόπολη, Κνωσός, Δελφοί κ.α.).

Τα δημόσια μουσεία και μνημεία που υπάγονται απευθείας στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Τους ιστορικούς τόπους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η ειδική περίπτωση του Μουσείου Ακρόπολης

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο Μουσείο Ακρόπολης. Παρόλο που το Μουσείο λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διατηρεί διοικητική αυτοτέλεια, το Διοικητικό του Συμβούλιο αποφάσισε, όπως κάθε χρόνο, να συμμετάσχει στον εορτασμό. Έτσι, οι πύλες του θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό με δωρεάν είσοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του.

Ο «χάρτης» των δωρεάν επισκέψεων

Η αυριανή επέτειος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου ελεύθερης πρόσβασης στον πολιτισμό. Υπενθυμίζεται ότι οι υπόλοιπες ημερομηνίες κατά τις οποίες η είσοδος είναι ελεύθερη στους δημόσιους χώρους πολιτισμού είναι:

18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)

18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)

Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

28 Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)

Πρώτη Κυριακή κάθε μήνα (για το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου)

Info: Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να προσέλθουν εγκαίρως, καθώς λόγω της εορταστικής ημέρας και της δωρεάν εισόδου, αναμένεται αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα στα μεγάλα μουσεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.