Σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, η είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους είναι δωρεάν, όπως ισχύει κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα έως και τον Μάρτιο.

Η ελεύθερη είσοδος αφορά όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται δωρεάν αυτούς τους χώρους την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου.

Η ρύθμιση βασίζεται στο Άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 117624/2024 (ΦΕΚ 1968/Β/29-3-2024).

Σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν όλα τα μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Πολιτισμού για ελεύθερη είσοδο κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μήνα, από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου. Η δυνατότητα αυτή δίνει την ευκαιρία σε όλους να απολαύσουν τον πλούτο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς χωρίς κόστος εισιτηρίου.

Όπως προβλέπει το Άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 117624/2024 (ΦΕΚ 1968/Β/29-3-2024), η ελεύθερη είσοδος εφαρμόζεται τις εξής ημερομηνίες:

6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)

18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)

18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

28 Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)

Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου κάθε έτους

Τι ισχύει για το Μουσείο της Ακρόπολης

Το Μουσείο της Ακρόπολης, ως ΝΠΔΔ, δεν υπάγεται στη διάταξη της ελεύθερης εισόδου που αφορά τα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ωστόσο, διαθέτει δικές του καθορισμένες ημέρες ελεύθερης πρόσβασης για το κοινό. Συγκεκριμένα, η είσοδος είναι ελεύθερη καθ’ όλο το ωράριο στις εξής ημερομηνίες: 6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη), 25 Μαρτίου, 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων) και 28 Οκτωβρίου.

Επιπλέον, μερική ελεύθερη είσοδος ισχύει κατά το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του μουσείου.