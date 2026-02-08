Δωρεάν παροχές σε πολιτισμό, υγεία και ψυχαγωγία προσφέρει το Δημόσιο στην Ελλάδα για το διάστημα 2025-2026, μέσα από ειδικά προγράμματα και θεσμοθετημένες ημέρες ελεύθερης πρόσβασης. Οι πολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν πλήθος δράσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων.

Πολιτισμός και αρχαιολογικοί χώροι

Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα προσφέρει δωρεάν είσοδο σε δημόσια μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη τη χώρα.

Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικές ημέρες με ελεύθερη είσοδο: 6 Μαρτίου (Μελίνα Μερκούρη), 18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), 5 Ιουνίου (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος), 27-28 Σεπτεμβρίου (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και 28 Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή).

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν συναυλίες, θερινό κινηματογράφο, μαθήματα ιστιοπλοΐας και πρόσβαση στους χώρους του πάρκου.

Υγεία και πρόνοια

Το Υπουργείο Υγείας μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω» παρέχει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τη νεφρική υγεία και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, συμπεριλαμβανομένης φαρμακευτικής αγωγής για ενήλικες.

Παράλληλα, οι ανασφάλιστοι πολίτες έχουν δικαίωμα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε δημόσιες δομές, όπως νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Εκπαίδευση και εργασία

Η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) προσφέρει δωρεάν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για ανέργους.

Μέσα από δράσεις του ΕΣΠΑ και πολιτιστικά προγράμματα, παρέχονται επίσης δωρεάν σεμινάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως το πρόγραμμα «Μαθαίνω».

Ψυχαγωγία και αστική ζωή

Δωρεάν WiFi είναι διαθέσιμο σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Ακρόπολη και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μέσω της COSMOTE.

Οι κάτοικοι και επισκέπτες της Αττικής μπορούν να απολαμβάνουν υπαίθριες δραστηριότητες με ελεύθερη πρόσβαση σε περιοχές όπως ο Υμηττός, ο Φιλοπάππου και ο Λυκαβηττός, καθώς και σε δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις σε παραλίες.

Η εξερεύνηση της street art σε γειτονιές όπως τα Εξάρχεια και το Ψυρρή αποτελεί επίσης δημοφιλή δωρεάν εμπειρία για τους φίλους της τέχνης.

Δράσεις για νέους

Το πρόγραμμα Youth Pass προσφέρει ψηφιακή κάρτα αξίας 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολιτιστικές και τουριστικές επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγχουν τακτικά τις επίσημες ιστοσελίδες του gov.gr και του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς οι ημερομηνίες και οι όροι συμμετοχής ενδέχεται να μεταβάλλονται κάθε χρόνο.