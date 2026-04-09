Μια τραγωδία στους Αμπελόκηπους συγκλονίζει την περιοχή, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν έπεσε στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας από τον 5ο όροφο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (09.04.2026), περίπου στις 07:20, στην οδό Αλφειού. Ο άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό, καταλήγοντας στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας.

Ένοικοι του κτιρίου εντόπισαν το θύμα σε λίμνη αίματος και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.