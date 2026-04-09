Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026:

«Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Από τις μεσημβρινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Κάθε χρόνο, καθώς η Μεγάλη Εβδομάδα κορυφώνεται, μια συγκεκριμένη εικόνα επαναλαμβάνεται με εντυπωσιακή συνέπεια: ένας ουρανός «βαρύς», μουντός, συχνά συνοδευόμενος από ψιλόβροχο ή μια απόκοσμη θολή ατμόσφαιρα. Για τους πιστούς, είναι το «δάκρυ» της φύσης για τη Σταύρωση του Θεανθρώπου. Για τους επιστήμονες, ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν είναι θέμα μεταφυσικής, αλλά ένας συνδυασμός αστρονομικών και μετεωρολογικών συγκυριών που σπάνια λείπουν από την ελληνική άνοιξη.

Η «γλώσσα» της αστρονομίας

Η εξήγηση ξεκινά από τον τρόπο που ορίζεται η ημερομηνία του Πάσχα. Ως κινητή εορτή, το Πάσχα ακολουθεί την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο της εαρινής ισημερίας. Αυτό σημαίνει ότι η Μεγάλη Εβδομάδα συμπίπτει πάντα με τη φάση που το φεγγάρι αρχίζει να «χάνει» το φως του.

Οι αστρονόμοι και οι μετεωρολόγοι παρατηρούν διαχρονικά ότι οι παλιρροϊκές δυνάμεις που ασκεί η Σελήνη στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων συχνά προκαλούν αναταράξεις. Η μεταβολή της βαρομετρικής πίεσης οδηγεί στη συγκέντρωση νεφώσεων, δίνοντας στον ουρανό τη χαρακτηριστική γκρίζα όψη που έχουμε ταυτίσει με την περιφορά του Επιταφίου.

Η άνοιξη των συγκρούσεων

Πέρα από τα άστρα, υπάρχει και η καθαρή μετεωρολογία. Η Μεγάλη Παρασκευή «πέφτει» πάντα στην καρδιά της άνοιξης, μια εποχή έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, θερμές αέριες μάζες από την Αφρική συγκρούονται με ψυχρότερα ρεύματα από τον Βορρά.

Αυτή η σύγκρουση γεννά το φαινόμενο της «ανοιξιάτικης μπόρας» ή της εκτεταμένης συννεφιάς. Παράλληλα, η συχνή μεταφορά αφρικανικής σκόνης κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο ενισχύει την αίσθηση του «πνιγηρού» καιρού, κάνοντας την ατμόσφαιρα να φαίνεται πιο σκοτεινή από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Η ψυχολογία της μνήμης

Υπάρχει όμως και ένας υποκειμενικός παράγοντας: το «φαινόμενο της επιβεβαίωσης». Η συλλογική μας μνήμη είναι προγραμματισμένη να αναζητά το πένθιμο στοιχείο τη συγκεκριμένη ημέρα. Αν μια Μεγάλη Παρασκευή έχει λιακάδα, τείνουμε να την ξεχνάμε ως «εξαίρεση». Αν όμως ο καιρός είναι κλειστός, η εικόνα καταγράφεται ανεξίτηλα, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι ο ουρανός συμμετέχει στο Θείο Δράμα.

Είτε πρόκειται για επιστημονική νομοτέλεια είτε για μια πνευματική σύμπτωση, η συννεφιά της Μεγάλης Παρασκευής παραμένει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά στοιχεία των ημερών, υπενθυμίζοντάς μας ότι, ακόμα και στην καρδιά της άνοιξης, η φύση έχει τους δικούς της τρόπους να επιβάλλει τη σιωπή και τον αναστοχασμό.