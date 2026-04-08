Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε «εύθραυστη» την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι, αν η Τεχεράνη δεν προσέλθει στις συνομιλίες με καλή πίστη, ο αμερικανός πρόεδρος «δεν είναι κάποιος με τον οποίο μπορούν να αστειεύονται».

Μιλώντας στη Βουδαπέστη, ενώπιον περίπου 200 φοιτητών του ιδρύματος Mathias Corvinus Collegium (MCC), που συνδέεται με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, ο Βανς τόνισε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ανυπομονεί να κάνει τα πράγματα να προχωρήσουν» και επιδιώκει μια ουσιαστική συμφωνία με την ιρανική πλευρά.

«Μας ζήτησε να διαπραγματευθούμε με καλή πίστη. Και πιστεύω πως, αν οι Ιρανοί διαπραγματευθούν με καλή πίστη, θα είμαστε σε θέση να βρούμε μια συμφωνία, όμως υπάρχει ένα μεγάλο “αν” και σε τελική ανάλυση αυτό εξαρτάται από τους Ιρανούς», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα πάρουν τη σωστή απόφαση».

Επίσης, ο Βανς υπογράμμισε ότι, αν η ιρανική πλευρά «λέει ψέματα, εξαπατά ή επιχειρεί να εμποδίσει την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας», οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξακολουθούν να διαθέτουν προφανή στρατιωτική και διπλωματική ισχύ» καθώς και «έναν εξαιρετικό οικονομικό μοχλό». Όπως είπε, τα «εργαλεία» αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιλέξει να μην τα χρησιμοποιήσει ακόμη.

Η στάση απέναντι στην Ουκρανία

Αναφερόμενος στη σύγκρουση στην Ουκρανία, ο αμερικανός αντιπρόεδρος τη χαρακτήρισε ως «τον πόλεμο που είναι πιο δύσκολο να διευθετηθεί». Όπως εξήγησε, «από ορισμένες απόψεις πιστεύαμε ότι θα ήταν ο πιο εύκολος, όμως ήταν ο πιο δύσκολος».

Ο Βανς επισήμανε ότι οι ΗΠΑ «εργάζονται πάνω σ’ αυτό και θα συνεχίσουν», εκτιμώντας πως έχουν σημειωθεί «σημαντικές πρόοδοι». «Καταφέραμε πραγματικά να τους κάνουμε (τους Ουκρανούς και τους Ρώσους) να διατυπώσουν τις θέσεις τους και, με την πάροδο του χρόνου, οι θέσεις τους πλησίασαν όλο και περισσότερο», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Τζέι Ντι Βανς επέκρινε τους ευρωπαίους ηγέτες, κατηγορώντας τους ότι δεν καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Απογοητευτήκαμε από πολλούς πολιτικούς ηγέτες στην Ευρώπη, επειδή δεν φαίνονται να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να επιλύσουν αυτή τη συγκεκριμένη σύγκρουση», υποστήριξε.