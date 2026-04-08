Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε την προσωρινή εκεχειρία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο NSosyal. Ο Τούρκος ηγέτης εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς προβλήματα στην περιοχή.

«Χαιρετίζουμε την εκεχειρία που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ στον πόλεμο που έχει μετατρέψει την περιοχή μας σε πεδίο μάχης από τις 28 Φεβρουαρίου», δήλωσε ο Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε την ανάγκη η εκεχειρία να τηρηθεί χωρίς περιθώρια για προκλήσεις ή δολιοφθορές. «Ελπίζουμε ότι η εκεχειρία θα εφαρμοστεί πλήρως επιτόπου, χωρίς να δοθεί καμία ευκαιρία για πιθανές προκλήσεις και δολιοφθορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έμφαση στην ειρήνη και συγχαρητήρια στους εμπλεκόμενους

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στη διαδικασία επίτευξης της εκεχειρίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του Πακιστάν. Υπογράμμισε παράλληλα τη δέσμευση της Τουρκίας να συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη στην περιοχή.

«Συγχαίρουμε ολόψυχα όλους τους παράγοντες που συνέβαλαν στη διαδικασία που οδήγησε στην εκεχειρία, ιδιαίτερα το φίλο και αδελφό μας Πακιστάν. Είναι ειλικρινής μας ευχή η γεωγραφία μας, η οποία έχει υποφέρει τόσο πολύ από τον πόλεμο, τις συγκρούσεις, την ένταση και την καταπίεση, να επιτύχει ειρήνη, ηρεμία και σταθερότητα το συντομότερο δυνατό. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υψώνει τη φωνή της για ειρήνη στην περιοχή και στον κόσμο», είπε ο Ερντογάν.

Διπλωματικές επαφές για τη σταθεροποίηση της εκεχειρίας

Την ίδια στιγμή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγστί. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για την τρέχουσα εκεχειρία και τις προοπτικές επίτευξης σταθερής ειρήνης στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε την ικανοποίηση της Τουρκίας για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός και τόνισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την εδραίωση μιας διαρκούς ειρήνης.