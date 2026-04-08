Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη «να ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο» εφόσον η Μόσχα σταματήσει τις επιθέσεις της. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως το Κίεβο στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ανοίγει τον δρόμο για διπλωματικές προσπάθειες και ειρηνευτικές διαδικασίες.

«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας, και εμείς υποστηρίζουμε την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, η οποία ανοίγει τον δρόμο για διπλωματικές προσπάθειες», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε ακόμη ότι «είναι προφανές σε όλους πως μια εκεχειρία μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για συμφωνίες», επισημαίνοντας τη σημασία των διπλωματικών διαύλων.

Κάλεσμα για διεθνή πίεση στη Μόσχα

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας είχε απευθύνει έκκληση προς την Ουάσινγκτον να ασκήσει πιέσεις στη Μόσχα, ώστε να διασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός και να δοθεί τέλος στον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία για περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Όπως σημείωσε, η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν αποδεικνύει ότι η «αμερικανική αποφασιστικότητα» μπορεί να φέρει αποτελέσματα.

«Η αμερικανική αποφασιστικότητα λειτουργεί. Πιστεύουμε πως είναι καιρός για επαρκή αποφασιστικότητα ώστε να αναγκασθεί η Μόσχα να πάψει το πυρ και να τερματίσει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», έγραψε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στο X.

Προϋποθέσεις για διαπραγματεύσεις

Το Κίεβο θεωρεί ότι μια εκεχειρία στο μέτωπο είναι απαραίτητη για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, με στόχο μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, η Μόσχα απορρίπτει αυτή την προοπτική, υποστηρίζοντας ότι μια παύση των μαχών θα επέτρεπε στην Ουκρανία να ενισχύσει την άμυνά της. Αντιθέτως, ζητεί να προηγηθούν συμφωνίες πριν από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός.

Στρατιωτική συνεργασία στη Μέση Ανατολή

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι Ουκρανοί στρατιωτικοί που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή για να προσφέρουν τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) ιρανικού σχεδιασμού θα συνεχίσουν την αποστολή τους. Στόχος είναι «να συμβάλλουν στην επιπρόσθετη ανάπτυξη δυνατοτήτων ασφαλείας» στην περιοχή.

Η Ουκρανία είχε αποστείλει τον Μάρτιο περίπου 200 ειδικούς στα drones, προκειμένου να συνδράμουν τους συμμάχους της στη Μέση Ανατολή στην αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Κατά την πρόσφατη περιοδεία του στις χώρες του Κόλπου, ο Ουκρανός πρόεδρος υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας για την ασφάλεια και την αντιαεροπορική άμυνα, αξιοποιώντας την εμπειρία της Ουκρανίας στην παραγωγή drones αναχαίτισης μετά από χρόνια πολέμου κατά της ρωσικής εισβολής.