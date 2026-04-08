Ένας ακόμη επιστήμονας της NASA προστέθηκε στη λίστα των ανεξήγητων θανάτων και εξαφανίσεων που έχουν προκαλέσει ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Michael David Hicks, ερευνητής στο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA, πέθανε στις 30 Ιουλίου 2023 σε ηλικία 59 ετών. Η αιτία του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ, ενώ δεν βρέθηκαν στοιχεία για τη διενέργεια νεκροψίας.

Ο Hicks εργάστηκε στο JPL από το 1998 έως το 2022 και είχε στο ενεργητικό του περισσότερες από 80 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Συμμετείχε σε ομάδες που μελετούσαν τις φυσικές ιδιότητες κομητών και αστεροειδών για λογαριασμό της NASA.

Συγκεκριμένα, είχε εμπλακεί στο πρόγραμμα DART, την αποστολή της NASA που δοκίμασε αν ο άνθρωπος μπορεί να εκτρέψει επικίνδυνους αστεροειδείς, καθώς και στην αποστολή Deep Space 1, η οποία το 2001 πραγματοποίησε πτήση κοντά σε κομήτη δοκιμάζοντας νέα διαστημική τεχνολογία.

Αν και δεν έχουν υπάρξει δημόσιες ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ο θάνατος του Hicks θεωρείται ο ένατος μεταξύ επιστημόνων με δεσμούς με το αμερικανικό διαστημικό ή πυρηνικό πρόγραμμα που είτε πέθαναν είτε εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε κύκλους εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Μυστηριώδης σειρά θανάτων και εξαφανίσεων

Τρεις από αυτούς τους επιστήμονες είχαν στενή σχέση με τον Hicks, καθώς εργάζονταν επίσης στο Jet Propulsion Lab ή συμμετείχαν σε αποστολές της NASA. Η Monica Reza, νέα διευθύντρια του Τμήματος Επεξεργασίας Υλικών του JPL, εξαφανίστηκε τον Ιούνιο του 2025, λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Δύο ακόμη επιστήμονες με βαθιούς δεσμούς με το JPL έχασαν πρόσφατα τη ζωή τους. Ο Frank Maiwald, μακροχρόνιος συνεργάτης του Hicks, πέθανε τον Ιούλιο του 2024 σε ηλικία 61 ετών, χωρίς να υπάρξει δημόσια ενημέρωση για τα αίτια του θανάτου του.

Παράλληλα, ο αστροφυσικός Carl Grillmair, 67 ετών, δολοφονήθηκε στην είσοδο του σπιτιού του στις 16 Φεβρουαρίου 2026. Ο ερευνητής του California Institute of Technology συνεργαζόταν στενά με το JPL της NASA και συμμετείχε σε σημαντικές αποστολές διαστημικών τηλεσκοπίων.

Η Daily Mail επικοινώνησε με τη NASA, το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και συναδέλφους του Hicks ζητώντας σχόλιο για τις συνθήκες του θανάτου του, χωρίς να υπάρξει απάντηση.

Ανησυχία στις αρχές των ΗΠΑ

Η αλυσίδα αυτών των περιστατικών έχει κινήσει το ενδιαφέρον του Κογκρέσου και μελών της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, οι οποίοι βλέπουν ένα ανησυχητικό μοτίβο γύρω από ειδικούς με γνώση προηγμένων τεχνολογιών πυραύλων και κινητήρων.

Ο πρώην βοηθός διευθυντής του FBI, Chris Swecker, δήλωσε στη Daily Mail πως «μπορεί να πει κανείς ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι ύποπτες και αφορούν επιστήμονες που εργάζονταν σε κρίσιμες τεχνολογίες». Σύμφωνα με τον ίδιο, ξένες υπηρεσίες πληροφοριών – τόσο εχθρικές όσο και συμμαχικές προς τις ΗΠΑ – στοχεύουν εδώ και δεκαετίες Αμερικανούς με πρόσβαση σε ευαίσθητα τεχνολογικά μυστικά.

Ο βουλευτής του Τενεσί, Tim Burchett, υπογράμμισε ότι «υπάρχουν αρκετές άλλες περιπτώσεις εξαφανίσεων σε όλη τη χώρα υπό ύποπτες συνθήκες» και κάλεσε τις αρχές να δώσουν προσοχή στο φαινόμενο.

Συνδέσεις με στρατιωτικά και πυρηνικά προγράμματα

Μεταξύ των υποθέσεων που εξετάζονται είναι η εξαφάνιση του απόστρατου στρατηγού της Πολεμικής Αεροπορίας William Neil McCasland, ο οποίος χάθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Ο McCasland φέρεται να κατείχε μυστικά σχετικά με πυρηνικά και UFO, ενώ είχε συνεργαστεί με τη Reza και τον Grillmair σε προγράμματα πυραυλικής τεχνολογίας.

Παράλληλα, ο φυσικός Nuno Loureiro, 47 ετών, δολοφονήθηκε στο σπίτι του στη Βοστώνη τον Δεκέμβριο του 2025. Οι αρχές συνέλαβαν ως δράστη τον Claudio Neves Valente, πρώην συμφοιτητή του από την Πορτογαλία. Ο Loureiro ήταν γνωστός για την επαναστατική του έρευνα στη πυρηνική σύντηξη.

Δύο ακόμη επιστήμονες του Los Alamos National Laboratory, οι Anthony Chavez και Melissa Casias, εξαφανίστηκαν το 2025 με παρόμοιο τρόπο, αφήνοντας πίσω προσωπικά αντικείμενα και χωρίς κανένα ίχνος.

Πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα

Ο Burchett έχει επικρίνει ανοιχτά τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, κατηγορώντας τις ότι δεν συνεργάζονται επαρκώς για τη διαλεύκανση των υποθέσεων. «Οι αριθμοί είναι υπερβολικά υψηλοί σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να μην εμπιστευόμαστε τυφλά την κυβέρνηση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Daily Mail