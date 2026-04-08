O Κυριάκος Μητσοτάκης προστέθηκε στην κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών και του πρωθυπουργού του Καναδά, με την οποία ζητείται ο «γρήγορος» και «διαρκής» τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέσω της διπλωματίας. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις συντονισμένες προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Διαβάστε ακόμα: Πακιστάν: Πώς η χώρα «των ψευτών και απατεώνων» κατά Τραμπ, έσωσε τον κόσμο από τον Γ’ Παγκόσμιο

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Ελλάδας και του Καναδά, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαιρετίζουν την κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου – Απειλεί με δασμούς 50% σε όποιον δίνει όπλα στην Τεχεράνη

Παράλληλα, οι ηγέτες εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το Πακιστάν και όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους για τη συμβολή τους στη διευκόλυνση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντικό βήμα για τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Βρισκόμαστε σε κοινή επαφή με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους»

Όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση: «Ο στόχος πρέπει τώρα να είναι η διαπραγμάτευση ενός γρήγορου και διαρκούς τερματισμού του πολέμου εντός των επόμενων ημερών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διπλωματικών μέσων. Ενθαρρύνουμε ένθερμα την ταχεία πρόοδο προς μια ουσιαστική διαπραγματευτική διευθέτηση».

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η επίτευξη αυτής της συμφωνίας είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του άμαχου πληθυσμού του Ιράν και για τη διασφάλιση της ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή. Τονίζεται επίσης πως η διπλωματική αυτή προσπάθεια μπορεί να αποτρέψει μια σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

«Υποστηρίζουμε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες. Για τον σκοπό αυτό, βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους», σημειώνεται στη δήλωση.

Οι υπογράφοντες καλούν όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ στο τέλος της ανακοίνωσης επισημαίνεται: «Οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ».