Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ υπέστη μία απρόσμενη ήττα στο Masters του Μόντε Κάρλο, καθώς ο Ματέο Μπερετίνι τον συνέτριψε με 6-0, 6-0 σε μόλις 49 λεπτά. Ο Ρώσος δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα game, κάτι που αποτελεί πρωτοφανές αποτέλεσμα σε επίπεδο ATP για εκείνον.

Ο Ιταλός, που βρίσκεται στο Νο90 της παγκόσμιας κατάταξης και αγωνίστηκε μέσω wild card, ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός, αφήνοντας τον Μεντβέντεφ εκτός ρυθμού. Ο Ρώσος, ο οποίος δυσκολεύεται με τις επιφάνειες χώματος, έκανε συνολικά 27 αβίαστα λάθη και έχασε την ψυχραιμία του, χτυπώντας επανειλημμένα τη ρακέτα του στο έδαφος, σπάζοντάς την, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο.

Medvedev is going completely crazy, this is only the first of many!😭😭😭😭 Clayvedev is back! Berrettini probably expected a harder match today😅😅 pic.twitter.com/2vXD3ONd6a — TenvyBets (@TenvyBets) April 8, 2026

Μετά τον αγώνα, ο Μπερετίνι δήλωσε ότι η εμφάνισή του ήταν μία από τις καλύτερες της καριέρας του και ότι το πλάνο του λειτούργησε τέλεια, προσθέτοντας πως κράτησε τη συγκέντρωσή του και δεν περίμενε τόσο καθαρή νίκη. Ο Ιταλός θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο τον Ζοάο Φονσέκα ή τον Αρτούρ Ριντερνέκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Μπερετίνι επικράτησε σε αγώνα εναντίον παίκτη του Top 10 από τη νίκη του επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ πέρυσι στο ίδιο τουρνουά, ενώ ο Μεντβέντεφ διατηρούσε μέχρι τώρα 3-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Σημειώνεται επίσης ότι και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε πρόωρο αποκλεισμό, χάνοντας από τον Φρανσίσκο Σερουντόνο στον πρώτο γύρο.