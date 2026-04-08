Όχι, δεν πρόκειται για πρωταπριλιά, εξάλλου βρισκόμαστε στα μέσα του δεύτερου μήνα της άνοιξης. Ο Νούνο Μέντες πιθανότατα δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε για την αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λίβερπουλ, λόγω απιστίας της γυναίκας του. Με τι μυαλό να αγωνιστεί, άλλωστε, από τη στιγμή που η σύντροφός του… αμάρτησε με άλλον Μεγάλη Εβδομάδα. Ο αδερφός του σούπερ σταρ των Παριζιάνων έπιασε στα «πράσα» την εν λόγω δεσποινίδα να ξένο… κοιμάται.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το σύμπαν καταρρέει γύρω από τον Νούνο Μέντες. Ο Πορτογάλος σχεδίαζε, με το πέρας του Παγκόσμιου Κυπέλλου, να τη ζητήσει σε γάμο, ενώ την ίδια ώρα της προσέθετε στον τραπεζικό λογαριασμό μηνιαίως το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 500.000.

Μάλλον τούτη τη στιγμή ο Μέντες αναθεωρεί τα μελλοντικά του σχέδια και βλέψεις, μιας και η μαρτυρία του αδερφού καταρρίπτει οποιοδήποτε άλλοθι επικαλεστεί η περί ης ο λόγος γυναίκα.