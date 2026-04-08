Η ώρα που περίμεναν όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ έφτασε. Οι Θεσσαλονικείς το βράδυ τις Τετάρτης (08/04, 21:30) καλούνται να υπερασπιστούν το εύθραυστο προβάδισμα τους (+6) απο το πρώτο παιχνίδι στο Παλατάκι και να βρεθούν αυτοί, για δεύτερη συνεχή χρονιά στους τελικούς, του FIBA Europe Cup. Ο αγώνας θα μεταδωθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα