Μια εξαιρετικά σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται να φωτίσει μια λιγότερο γνωστή πτυχή της βυζαντινής παρουσίας στη δυτική Μεσόγειο. Στην περιοχή Ελδά της νοτιοανατολικής Ισπανίας εντοπίστηκε ένα βυζαντινό φρούριο, το οποίο αποδίδεται σε στρατιωτική φρουρά της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στα σύνορα με το βασίλειο των Βησιγότθων.

Το εύρημα προέρχεται από τον αρχαιολογικό χώρο Ελ Μοναστίλ, που ταυτίζεται πλέον οριστικά με την αρχαία ρωμαϊκή πόλη Έλο. Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση του αρχαιολόγου Αντόνιο Μανουέλ Ποβέδα Ναβάρο, αποδεικνύει ότι στην περιοχή υπήρχε ένα οργανωμένο «castellum», δηλαδή ένα μικρό οχυρό βυζαντινού τύπου, το οποίο λειτουργούσε ως προκεχωρημένο φυλάκιο σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική ζώνη.

Η σημασία της ανακάλυψης είναι διπλή: αφενός επιβεβαιώνει τη στρατηγική παρουσία της αυτοκρατορίας του Ιουστινιανού Α΄ στην Ιβηρική Χερσόνησο και αφετέρου αναδεικνύει τον ρόλο της περιοχής ως κρίσιμο σημείο ελέγχου του διαδρόμου του ποταμού Βιναλόπο.

Το φρούριο

Το φρούριο ήταν χτισμένο σε υψωματική θέση, φυσικά οχυρωμένη, με ισχυρά τείχη που έφταναν τα τρία μέτρα σε πάχος. Η πρόσβαση στην ακρόπολη γινόταν μέσω μνημειώδους πύλης με λαξευμένους λίθους και σιδερένιους μεντεσέδες, ενώ στο εσωτερικό υπήρχε κεντρικός δρόμος με μικρά διώροφα δωμάτια, που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν ως μοναστικά κελιά.

Στο υψηλότερο σημείο του συγκροτήματος εντοπίστηκε μικρή αλλά ιδιαίτερα σημαντική εκκλησία, με αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ξεκάθαρα στην ανατολική χριστιανική παράδοση. Ο ναός, με επιφάνεια περίπου 84 τετραγωνικών μέτρων, διέθετε ημικυκλική αψίδα και βαπτιστήριο λαξευμένο στο βράχο, ενώ η περιορισμένη χωρητικότητα συνάδει με τα πρότυπα των βυζαντινών μοναστηριακών ναών.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα ξεχωρίζουν τμήματα μαρμάρινου βωμού από λευκό μάρμαρο Πάρου, καθώς και μία οκταγωνική βάση κίονα με ειδική κοιλότητα για τη φύλαξη λειψάνων, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη θρησκευτική σημασία του χώρου. Παράλληλα, έχουν βρεθεί αντικείμενα καθημερινής χρήσης, στρατιωτικός εξοπλισμός και επίσημα βάρη, τα οποία τεκμηριώνουν την οργανωμένη παρουσία βυζαντινής φρουράς.

Η ανακάλυψη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας του Ιουστινιανός Α΄ να ανακαταλάβει τα δυτικά εδάφη της παλιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σε μια περίοδο έντονων συγκρούσεων με τους Βησιγότθους. Αν και το εγχείρημα αυτό δεν είχε μακροπρόθεσμη επιτυχία, άφησε πίσω του ισχυρά ίχνη, όπως το συγκεκριμένο οχυρό.

Το Ελ Μοναστίλ αναδεικνύεται πλέον ως ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά σημεία στη δυτική Ευρώπη, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή της Κωνσταντινούπολης έφτασε πολύ πιο μακριά απ’ όσο θεωρούνταν μέχρι σήμερα.