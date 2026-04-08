Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια θα λάβουν τρεις μονογονεϊκές οικογένειες – με επικεφαλής γυναίκες -, μέσω της ένταξής τους στην ενεργειακή κοινότητα «Υπερίωνας» του δήμου Αθηναίων.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GENDER4POWER, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ), πραγματοποίησε την Μεγάλη Τρίτη εκδήλωση στο Σεράφειο, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, όπου κληρώθηκαν οι τρεις οικογένειες. Αξίζει να σημειωθεί πως στην κλήρωση συμμετείχαν συνολικά 19 ωφελούμενες γυναίκες του προγράμματος GENDER4POWER, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται σε συνέχεια της αντίστοιχης δράσης που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, κατά την οποία μία ακόμη γυναίκα ωφελούμενη του προγράμματος είχε λάβει την ίδια παροχή.

Υπενθυμίζεται πως η δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο GENDER4POWER, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια, με έμφαση στις ανάγκες ευάλωτων γυναικών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αξιοποιεί το σχήμα των ενεργειακών κοινοτήτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε ευάλωτα γυναικεία νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, με μακροχρόνιο κοινωνικό αποτύπωμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε λίγες εβδομάδες, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του δήμου Αθηναίων συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας κι αποτελεί έναν καινοτόμο μηχανισμό υποστήριξης πολιτών, παρέχοντας εξατομικευμένη συμβουλευτική, διασύνδεση με προγράμματα ενίσχυσης και στοχευμένες παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η εμπειρία της Αθήνας αναδείχθηκε πρόσφατα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο σχετικής συζήτησης του δικτύου Eurocities για την καταπολέμηση της φτώχειας, όπου το ΓΑΕΦ παρουσιάστηκε ως παράδειγμα ολοκληρωμένης τοπικής πολιτικής. Ήδη, μέσα από τις δράσεις του, περισσότερα από 250 ιδιαίτερα ευάλωτα νοικοκυριά έχουν απαλλαγεί από τα δημοτικά τέλη, ενώ εκατοντάδες οικογένειες έχουν λάβει υποστήριξη μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.

«Η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων και κρίσιμο πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Μέσα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, αξιοποιούμε ευρωπαϊκά εργαλεία και αναπτύσσουμε στοχευμένες συνεργασίες, ώστε να στηρίζουμε έμπρακτα τα νοικοκυριά που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Η σημερινή δράση είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς μπορούμε να μετατρέπουμε τις πολιτικές σε απτά αποτελέσματα για τους πιο ευάλωτους πολίτες», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Βαγγέλης Μαρινάκης, σημείωσε πως η αξιοποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων για την υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.