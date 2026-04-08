Ένας 40χρονος από το Νεπάλ κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 17χρονης, η οποία κατήγγειλε ότι την θώπευσε κατά τη διάρκεια ταξιδιού με υπεραστικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Βόλος. Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, έπειτα από την καταγγελία της ανήλικης.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 40χρονος φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και να προκαλούσε επεισόδια μέσα στο λεωφορείο, παρά τις συνεχείς παρατηρήσεις του οδηγού. Κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης, η 17χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας της χάιδεψε το πόδι πάνω από το γόνατο, γεγονός που την έκανε να πανικοβληθεί. Ο οδηγός κάλεσε την αστυνομία και ο επιβάτης συνελήφθη, οδηγούμενος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Αλμυρού.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στα δικαστήρια Βόλου, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η διαδικασία αναβλήθηκε για τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4), καθώς ο κατηγορούμενος δεν μπορούσε να συνεννοηθεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, ενώ απουσίαζε και η μάρτυρας της υπόθεσης.

Ο συλληφθείς αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και αποκοιμήθηκε μέσα στο λεωφορείο. «Δεν την έχω ακουμπήσει», φέρεται να είπε, επιμένοντας στην αθωότητά του.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη συνέχιση της κράτησής του, καθώς δεν διαθέτει μόνιμο τόπο διαμονής και κρίθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει.