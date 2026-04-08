Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,85% και διαμορφώνεται στα 1,1705 δολάρια. Το δολάριο διολισθαίνει καθώς η κατάπαυση του πυρός επηρεάζει το αμερικανικό νόμισμα το οποίο αποτελούσε ισχυρό επενδυτικό καταφύγιο στη διάρκεια του πολέμου.

Το ευρώ βρίσκεται στα 185,1920 γεν, στο 0,8690 με τη στερλίνα και στο 0,9226 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,78% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,2750 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 1,27% και διαμορφώνεται στα 1,3466 δολάρια.