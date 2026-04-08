Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στη Σουζούκα, ο 28χρονος είχε ήδη ανακοινώσει την συμμετοχή του στο NLS, και όπως φαίνεται αυτό είναι τώρα επίσημο.

Με τους αγώνες της Formula 1 στο Μπαχρέιν (10-12 Απριλίου) και στη Σαουδική Αραβία (17-19 Απριλίου) να έχουν ακυρωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Verstappen δεν έχει πλέον καμία δέσμευση στην F1 τον Απρίλιο. Και όπως φαίνεται δεν χάνει ευκαιρία, να δοκιμάσει έστω με αυτό το μεγάλο ρεπό τις δυνατότητες του σε νέους αγώνες.

Οι 24ωροι προκριματικοί αγώνες ADAC Nürburgring θα πραγματοποιηθούν στις 18 και 19 Απριλίου, με τον Verstappen να αγωνίζεται με την Mercedes-AMG Verstappen Racing. Η διοργάνωση περιλαμβάνει δύο αγώνες 4 ωρών, δύο κορυφαίες προκριματικές περιόδους και κρίσιμες επιλογές εκκίνησης για τον κύριο αγώνα.