Tον Μάρτιο, σύμφωνα με την αρμόδια αρχή OFV στη Νορβηγία, ταξινομήθηκαν 17.685 νέα επιβατικά αυτοκίνητα, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση 32,9% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανήλθε στο 98,4%, το οποίο αντιπροσωπεύει νέο μηνιαίο ρεκόρ.

Η Tesla κυριάρχησε στην κατάταξη της μάρκας τον Μάρτιο και αντιπροσώπευε το 34,8% όλων των νέων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στη Νορβηγία. Μέχρι στιγμής φέτος, η μάρκα έχει μερίδιο αγοράς 27,4%, παρόλο που το επίπεδο παραμένει κάτω από το υψηλότερο επίπεδο του Μαρτίου 2023.