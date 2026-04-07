Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε δύο αναρτήσεις μετά τις πληροφορίες ότι έχουν επιλεγεί για την 2η αγωνιστική ένας Σλοβάκος και ένας Σλοβένος αναφέροντας ότι οι μόνοι ελίτ από αυτές τις χώρες είναι οι Κρούζλιακ, Βίντσιτς και Ομπρένοβιτς. Τα παιχνίδια των πλέι οφ είναι στις 19 Απριλίου και ο ορισμός θα γίνει στις 15 Απριλίου.

Η δεύτερη ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά είχε να κάνει με τις διαιτησίες σε βάρος του Ολυμπιακού, που θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στην 2η αγωνιστική των πλέι οφ, και τον αντιπρόεδρο των ερυθρολεύκων να ζητά την παραίτηση της ΚΕΔ και της ΕΠΟ.

«Αν διανοηθεί να τους ορίσει ο Λανουά ή εάν τους έχει έτοιμους για ορισμό καλύτερα να παραιτηθεί σήμερα μαζί με όλη την ΚΕΔ, την ΕΠΟ και όποιον άλλον έχει σχέση με αυτήν την σκόπιμη παγίδευση.

Ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει με τέτοιους όρους τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια που απομένουν. Ας το ξέρουν αυτό οι πάντες…», έγραψε ο αντιπρόεδρος των Πειραιωτών.