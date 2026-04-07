Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγείται ομόφωνα την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την άρση ασυλίας τους ζήτησαν και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από τους 11 βουλευτές, οι 9 κατέθεσαν υπόμνημα, δίνοντας γραπτώς τις εξηγήσεις τους. Με φυσική παρουσία στη Βουλή εμφανίστηκαν μόνο οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αξιολόγηση των υπομνημάτων και τις αυτοπρόσωπες εξηγήσεις που παρείχαν οι βουλευτές.

Τι αναφέρουν στα υπομνήματά τους οι βουλευτές

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής δηλώνει ότι ζητά την άρση της ασυλίας του, καθώς «είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ». Υπογραμμίζει ότι «δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε εμού του ιδίου είτε κάποιων συνεργατών μου» και προσθέτει πως «θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται και αρνούμαι την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης».

Ο Κώστας Σκρέκας αναφέρει ότι προχωρά σε αίτημα άρσης ασυλίας «για λόγους διασφάλισης της θεσμικής καθαρότητας και της πολιτικής αξιοπιστίας της παράταξης και για την απόδειξη της προσωπικής αθωότητάς μου». Τονίζει επίσης πως «σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται προτροπή ή πρόθεση για παραβίαση του νόμου» και εξηγεί ότι οι τοποθετήσεις του σε διάλογο που καταγράφεται αποτελούν «συμπερασματική απάντηση επί όσων μου αναφέρει ο συνομιλητής μου χωρίς να του έχω προτείνει ή υποδείξει οτιδήποτε».

Η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα λέει ότι μετέφερε εύλογο και νόμιμο αίτημα, ενώ ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν έλαβε τελικά το επίμαχο κονδύλι. Ωστόσο, ζητά την άρση της ασυλίας της και θα παράσχει εξηγήσεις στις αρχές.

Στο υπόμνημά του, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος σημειώνει ότι «από την ανάγνωση του μηνύματος που έστειλε γίνεται σαφές ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή». Επίσης υπογραμμίζει πως «η περίπτωση δεν αφορά μια παράνομη πράξη που ζημίωσε τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό».

Ο Μάξιμος Σενετάκης υποστηρίζει ότι «δεν διέπραξα ηθική αυτουργία σε απιστία και όλες μου οι ενέργειες ήταν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών καθηκόντων», ζητώντας και εκείνος την άρση της ασυλίας του.

Ο Λάκης Βασιλειάδης επισημαίνει πως «η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα».

Ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης υπογραμμίζει ότι ουδέποτε υπέδειξε, παρακίνησε ή επέβαλε σε οιονδήποτε προς την κατεύθυνση τέλεσης αξιόποινης πράξης και ότι όταν έλαβε γνώση συνομιλιών του τότε συνεργάτη του, και που θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπόνοιες για το πρόσωπό του, αποφάσισε άμεσα τη διακοπή της συνεργασίας. Ζητά, δε, την άρσης της ασυλίας του, προκειμένου η υπόθεση να αχθεί ενώπιον της τακτικής Δικαιοσύνης και να κριθεί επί της ουσίας της, με μοναδικό γνώμονα την αλήθεια και την εφαρμογή του νόμου.

Τέλος, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης αναφέρει ότι «οι συνομιλίες έχουν ως αντικείμενο τη χρονική επίσπευση και μόνο της πληρωμής νόμιμων και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων αγρότισσας», παρουσιάζοντας αναλυτικά την υπόθεση που τον αφορά.

Ο Χρήστος Μπουκώρος ζητά να δοθεί η άδεια να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του από την ευρωπαϊκή εισαγγελία. «Η επικοινωνία μου με τον πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε να κάνει με το δίκαιο και νόμιμο αίτημα των βιοπαλαιστών νέων κτηνοτρόφρων» σημειώνει μεταξύ άλλων.

Από πλευράς του ο Κώστας Τσιάρας σε δήλωσή του από το Περιστύλιο της Βουλής επισήμανε πως η διαδικασία της παρουσίας του στην επιτροπή Δεοντολογίας του επέτρεψε να εκθέσει πλήρως τις θέσεις του και να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης. «Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι το έκανε για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας. Όπως τόνισε, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει η υπόθεση το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρχουν σκιές.

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι η υπόθεση αφορά ένα νόμιμο αίτημα αδύναμου πολίτη, ο οποίος είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» στην περιοχή της Καρδίτσας.

Ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης δήλωσε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του ενήργησαν «απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και της πολιτικής τους δραστηριότητας», προωθώντας αιτήματα πολιτών που θεωρούν πως έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση.

Ο βουλευτής ζήτησε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, τονίζοντας ότι θέλει να «καθαρίσει» το όνομά του. Όπως ανέφερε, έχει ήδη υποβάλει γραπτή δήλωση με την οποία εξηγεί τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.