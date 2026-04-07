«Η διαχείριση των απορρήτων δαπανών διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, υπό αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες, τηρούμενων -απαρέγκλιτα- όλων των προβλεπόμενων σταδίων έγκρισης, διάθεσης και ελέγχου και διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την προσήκουσα χρήση των σχετικών κονδυλίων, χωρίς να έχει διαπιστωθεί, έως σήμερα, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κάποια απόκλιση από τις νόμιμες διαδικασίες», αναφέρεται σε έγγραφο του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλου το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το έγγραφο που υπογράφεται από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, φέρει ημερομηνία 31 Μαρτίου 2026 και διαβιβάστηκε σε απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος για τη «διερεύνηση πιθανής σχέσης απορρήτων δαπανών με συμβάσεις τεχνολογιών παρακολούθησης».

Ο βουλευτής ανέφερε στην ερώτησή του ότι «κατά τη διετία 2020-2021 καταγράφεται σημαντική αύξηση των απόρρητων δαπανών προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού. Η περίοδος αυτή συμπίπτει χρονικά με την ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών παρακολούθησης που απασχόλησαν τη δημόσια σφαίρα και αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης».

Ο βουλευτής ζητούσε να ενημερωθεί:

-αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της αύξησης των απόρρητων δαπανών και συμβάσεων σχετικών με τεχνολογίες παρακολούθησης

-Πώς διασφαλίζεται ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν χρησιμοποιούνται για παράνομες δραστηριότητες

-Αν έχει πραγματοποιηθεί πλήρης και ανεξάρτητος έλεγχος των σχετικών δαπανών

«Ως προς τις αιτιάσεις περί ενδεχόμενης σύνδεσης των εν λόγω δαπανών με συμβάσεις τεχνολογιών παρακολούθησης, τονίζεται ότι, βάσει των τηρούμενων δεδομένων και των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, δεν υφίστανται στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται τέτοιου είδους συσχέτιση», απαντά ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και προσθέτει ότι «για τη διαμόρφωση των σχετικών πιστώσεων, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τα έτη 2020 – 2021, σε σύγκριση με το έτος 2019, δεν προκύπτει αύξηση αυτών».

Αναλυτικά, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρει στο έγγραφό του:

«Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ό,τι μας αφορά και πλέον των διαλαμβανόμενων στο υπ’ αριθ. 7017/4/28122-γ’ από 26-03-2026 έγγραφό μας, επί της με αριθμό 3880/ 14-03-2026 Ερώτησης του ιδίου Βουλευτή, σας γνωρίζουμε ότι οι απόρρητες δαπάνες εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς διαβαθμισμένων πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού και χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την προστασία της εθνικής και κρατικής ασφάλειας και των κρίσιμων υποδομών του κράτους, καθώς και για την υποστήριξη διαβαθμισμένων επιχειρησιακών δράσεων και λοιπών επιχειρησιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η διαχείριση των υπόψη δαπανών διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, υπό αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες, τηρούμενων -απαρέγκλιτα- όλων των προβλεπόμενων σταδίων έγκρισης, διάθεσης και ελέγχου και διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την προσήκουσα χρήση των σχετικών κονδυλίων, χωρίς να έχει διαπιστωθεί, έως σήμερα, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κάποια απόκλιση από τις νόμιμες διαδικασίες. Κατόπιν αυτών και ως προς τις αιτιάσεις περί ενδεχόμενης σύνδεσης των εν λόγω δαπανών με συμβάσεις τεχνολογιών παρακολούθησης, τονίζεται ότι, βάσει των τηρούμενων δεδομένων και των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, δεν υφίστανται στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται τέτοιου είδους συσχέτιση. Για δε τη διαμόρφωση των σχετικών πιστώσεων, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τα έτη 2020 – 2021, σε σύγκριση με το έτος 2019, δεν προκύπτει αύξηση αυτών. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εντός του κύκλου των αρμοδιοτήτων του, παρακολουθεί και διαχειρίζεται με την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών του, όλα τα θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, έχοντας οικοδομήσει το απαιτούμενο πλαίσιο ουσιαστικής και αποτελεσματικής συνεργασίας με λοιπούς συναρμόδιους Φορείς και Αρχές. Ενταύθα, γίνεται μνεία ότι, προς διακρίβωση συγκεκριμένων εγκλημάτων ή για λόγους εθνικής ασφάλειας, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο άσκησης των προανακριτικών καθηκόντων τους, δύναται να αξιοποιηθεί η διαδικασία της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, πάντοτε κατόπιν υποβολής συναφούς αιτήματος προς την αρμόδια εισαγγελική Αρχή και έκδοσης ειδικά αιτιολογημένου βουλεύματος ή διάταξης που επιβάλλει την άρση του απορρήτου για τον ως άνω σκοπό [άρθρα 4 και 6 του ν. 5002/2022 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 228), ως ισχύει], ενώ το σχετικό βούλευμα κοινοποιείται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

Ο ίδιος βουλευτής έχει καταθέσει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλη ερώτηση με θέμα τις «δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν σχετικά µε τη διάθεση τεχνολογιών παρακολούθησης από την εταιρεία Intellexa» με την οποία ζήτησε να ενημερωθεί «αν επιβεβαιώνει η κυβέρνηση ότι καμία κρατική υπηρεσία της Ελλάδας δεν προμηθεύτηκε ή δεν χρησιμοποίησε τεχνολογία της Intellexa ή συναφή συστήματα παρακολούθησης».

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε γραπτώς στον βουλευτή στις 26 Μαρτίου 2026 ότι «οι Διευθύνσεις Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος του Αρχηγείου, έως σήμερα δεν έχουν προμηθευτεί ή χρησιμοποιήσει τεχνολογία της μνημονευόμενης εταιρείας, ούτε και έτερο συναφές σύστημα ή λογισμικό».

Αναλυτικά ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε στον βουλευτή, με έγγραφο του στις 26 Μαρτίου 2026 ότι:

«Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία των πολιτών, τη δίωξη του εγκλήματος, καθώς και την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, ενώ για την επίτευξή τους αναπτύσσει τόσο προληπτικές όσο και κατασταλτικές δράσεις, εκτιμώμενης της διαμορφούμενης, κάθε φορά, κατάστασης, με γνώμονα τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της προσφορότητας, αλλά και της υπεροχής του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Υπό το πρίσμα αυτό, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας υλοποιεί έναν συνολικό, συστηματικό και υπεύθυνο σχεδιασμό της οργανωτικής δομής των Υπηρεσιών του, ανά την επικράτεια, από τις οποίες εκδηλώνονται οι επιβαλλόμενες ενέργειες αρμοδιότητάς τους, που εξασφαλίζουν την τήρηση της τάξης, την προστασία των έννομων αγαθών των πολιτών και την προάσπιση της κοινωνικοοικονομικής ζωής, εν γένει, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τονίζεται δε ότι οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες παρακολουθούν, αδιαλείπτως και συστηματικά, όλα τα θέματα που άπτονται της ασφάλειας του τομέα ευθύνης τους, αναλύουν και αξιολογούν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία περιέλθει σε γνώση τους και προβαίνουν στους, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένους χειρισμούς, με συνέπεια και προσοχή, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της νομιμότητας, της ομαλότητας και της κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα, για τα θιγόμενα στην εν θέματι Ερώτηση ζητήματα, επισημαίνεται ότι οι Διευθύνσεις Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος του Αρχηγείου, έως σήμερα δεν έχουν προμηθευτεί ή χρησιμοποιήσει τεχνολογία της μνημονευόμενης εταιρείας, ούτε και έτερο συναφές σύστημα ή λογισμικό. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εντός του κύκλου των αρμοδιοτήτων του, παρακολουθεί και διαχειρίζεται με την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών του, όλα τα θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, έχοντας ήδη οικοδομήσει το απαιτούμενο πλαίσιο ουσιαστικής και αποτελεσματικής συνεργασίας με λοιπούς συναρμόδιους Φορείς και Αρχές».