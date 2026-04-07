Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, στις Εκκλησίες ψάλλεται ο Όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης. Το τελευταίο τροπάριο της ακολουθίας είναι το περίφημο έργο της λόγιας ποιήτριας του Βυζαντίου, Κασσιανής.

Σύμφωνα με τον βυζαντινό χρονογράφο Συμεών Μάγιστρο (990 μ.Χ.), η Ευφροσύνη, μητέρα του αυτοκράτορα Θεόφιλου και κόρη του Κωνσταντίνου ΣΤ’, επιχείρησε το 830 μ.Χ. να παντρέψει τον γιο της. Στην αίθουσα Τρικλίνιο των ανακτόρων της Κωνσταντινούπολης συγκεντρώθηκαν οι πιο όμορφες κοπέλες της Αυτοκρατορίας, ώστε ο Θεόφιλος να επιλέξει τη μέλλουσα σύζυγό του, προσφέροντάς της ένα χρυσό μήλο ως σύμβολο προτίμησης.

Η ομορφότερη ανάμεσά τους ήταν η Κασσιανή, που εντυπωσίασε τον νεαρό αυτοκράτορα. Θέλοντας όμως να δοκιμάσει και τη διάνοιά της, της είπε: «Ως άρα δια γυναικός ερρύη τα φαύλα», υπονοώντας την Εύα. Η Κασσιανή απάντησε με ευφυΐα: «Αλλά και δια γυναικός πηγάζει τα κρείττονα», αναφερόμενη στην Παναγία. Η απάντησή της, αν και έξυπνη, θεωρήθηκε από τον Θεόφιλο προπετής, κι έτσι εκείνος έδωσε το μήλο στη Θεοδώρα.

Απογοητευμένη, η Κασσιανή αποφάσισε να αφιερωθεί στον μοναχισμό. Ίδρυσε με δικά της μέσα μονή που πήρε το όνομά της και αφοσιώθηκε στην προσευχή και την ποίηση. «Επειδή δεν έγινα βασίλισσα του προσκαίρου τούτου κόσμου, θα γίνω υπήκοος της αιωνίας Βασιλείας του Χριστού», φέρεται να είπε.

Η έμπνευση για το Τροπάριο

Στο μοναστήρι της, η Κασσιανή ανέδειξε το ποιητικό της χάρισμα, συνθέτοντας εκκλησιαστικούς ύμνους και ιδιόμελα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το περίφημο «Τροπάριο της Κασσιανής», που καθιερώθηκε ως Δοξαστικό των Αποστίχων του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης.

Το τροπάριο εμπνέεται από το Ευαγγέλιο και την ιστορία της ανώνυμης αμαρτωλής γυναίκας, η οποία σώθηκε από τον λιθοβολισμό με τα λόγια του Χριστού: «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω επ’ αυτήν». Αργότερα, η γυναίκα αυτή πήγε στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου, όπου, γεμάτη μετάνοια, έπλυνε με δάκρυα τα πόδια του Ιησού και τα σκούπισε με τα μαλλιά της.

Το περιστατικό αναφέρεται από τους τρεις Ευαγγελιστές: τον Λουκά (ζ΄ 37-38), τον Ματθαίο (κστ΄ 6-7) και τον Μάρκο (ιδ΄ 3). Μέσα από την ιστορία αυτή, η Κασσιανή εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή της και τη συντριβή της ψυχής απέναντι στο θείο έλεος, δημιουργώντας ένα από τα συγκλονιστικότερα έργα της βυζαντινής υμνογραφίας.