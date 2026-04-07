Πανικός επικράτησε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) στη Γλυφάδα μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε γνωστο εστιατόριο της περιοχής.

Η φωτιά στο εστιατόριο στη Γλυφάδα προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης σύμφωνα με το vimaonline.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 15 άνδρες από τον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν γρήγορα και συντονισμένα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Παρών ήταν και ο διοικητής του σταθμού, ο οποίος συντόνισε την επιχείρηση και μετά από λίγο η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.