Ένα κοριτσάκι δύο ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα το απόγευμα της Κυριακής στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», μετά από δάγκωμα σκύλου μέσα στο σπίτι όπου βρισκόταν με τη γιαγιά του, στην περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί ξέφυγε για λίγο από την προσοχή της 51χρονης γιαγιάς του, η οποία έχει καταγωγή από την Ολλανδία. Η μικρή μπήκε σε δωμάτιο όπου βρισκόταν ο σκύλος, ο οποίος της επιτέθηκε και τη δάγκωσε στο κεφάλι.

Η γιαγιά ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ιδιωτικό όχημα, συνοδεία μοτοσικλέτας της ομάδας ΔΙΑΣ, προκειμένου να φτάσει το ταχύτερο δυνατό.

Το κοριτσάκι φέρει τραύματα στο κεφάλι, ωστόσο οι γιατροί εκτιμούν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η 51χρονη γιαγιά συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.