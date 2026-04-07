Τραγωδία στα Τρίκαλα σημειώθηκε όταν μία 22χρονη κοπέλα έχασε αιφνιδίως τη ζωή της μέσα στο σπίτι της, μπροστά στους γονείς της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τους γονείς της, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της. Οι γονείς ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, και ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στο σημείο.

Προσπαθούσαν μάταια να την επαναφέρουν

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες ανάνηψης, ωστόσο η 22χρονη δεν επανήλθε. Παρά τις προσπάθειες, η κατάστασή της παρέμεινε κρίσιμη.

Η νεαρή μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ανάνηψης. Δυστυχώς, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 22χρονης, αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.