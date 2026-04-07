Νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Χάρτης απαγορευμένων περιοχών αλιείας» τέθηκε σε λειτουργία από τη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (Δ.ΕΛ.ΑΛ.). Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο που αποσκοπεί στην άμεση, υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις βασικές τοπικές απαγορεύσεις επαγγελματικής αλιείας στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

Μέσω ενός φιλικού προς τον χρήστη διαδραστικού ηλεκτρονικού χάρτη, οι πολίτες μπορούν να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τις ενεργές και ανενεργές απαγορευμένες ζώνες αλιείας κατά την ημερομηνία που πραγματοποιείται η αναζήτηση.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει οπτική απεικόνιση σε ηλεκτρονικό χάρτη και πληροφορίες για απαγορεύσεις:

Θαλάσσιων περιοχών με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία σύμφωνα με την αρ. 2886/142447 απόφαση ΥΠΑΑΤ (ΦΕΚ 105Δ΄)

Θαλάσσιων περιοχών με το αλιευτικό εργαλείο γρι-γρι

Θαλάσσιων περιοχών με το αλιευτικό εργαλείο της μηχανότρατας

Παράλληλα, παρέχεται πλήρη αναφορά στη σχετική νομοθεσία για κάθε περιοχή.

Η νέα αυτή ψηφιακή υπηρεσία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της επικοινωνίας της Διεύθυνσης με τους πολίτες και είναι διαθέσιμη για το κοινό μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Δ.ΕΛ.ΑΛ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://alieia.hcg.gr