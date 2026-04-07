Η προετοιμασία για το Πάσχα συνοδεύεται κάθε χρόνο από το ίδιο δίλημμα: τι πρέπει να αγοράσει ο νονός για το βαφτιστήρι του και ποιο θα είναι το συνολικό κόστος. Σύμφωνα με την παράδοση, το πασχαλινό «πακέτο» περιλαμβάνει λαμπάδα, αυγά, τσουρέκι, παπούτσια και παιχνίδι. Όταν ο νονός έχει περισσότερα από ένα βαφτιστήρια, τα έξοδα αυξάνονται αισθητά, γι’ αυτό πολλοί επιλέγουν να περιορίζονται σε ένα, ώστε να διατηρούν τον προϋπολογισμό τους σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα.

Οι απλές λαμπάδες ξεκινούν από 1 έως 5 ευρώ, ενώ οι πιο ιδιαίτερες, χειροποίητες ή προσωποποιημένες, μπορεί να κοστίζουν από 15 έως και 50 ευρώ, ανάλογα με το κατάστημα και το σχέδιο. Τα παιχνίδια που συνοδεύουν τη λαμπάδα αυξάνουν περαιτέρω το κόστος, ενώ για τους ενήλικες υπάρχουν πιο λιτές εκδοχές, με τιμές από 12 έως 20 ευρώ.

Στα πασχαλινά αυγά, οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τα μικρά σοκολατένια αυγά κοστίζουν έως 3,5 ευρώ, τα μεγαλύτερα περίπου 12 ευρώ, ενώ οι πιο premium επιλογές –που συχνά συνοδεύονται από κρασί ή ιδιαίτερα δώρα– μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 100 ευρώ, ειδικά όταν προορίζονται για μεγαλύτερα παιδιά.

Το τσουρέκι ολοκληρώνει το εορταστικό σύνολο, με τις τιμές να διαφέρουν ανάλογα με το σημείο αγοράς. Στα σούπερ μάρκετ ξεκινούν από 5 ευρώ, ενώ σε φούρνους ή αρτοποιεία με πιο εκλεκτές προτάσεις μπορεί να αγγίξουν τα 20 ευρώ.

Συνολικά, για να καλύψει ένας νονός όλα τα παραδοσιακά δώρα –λαμπάδα, αυγό, τσουρέκι, παιχνίδι και κάλτσες– το ποσό μπορεί εύκολα να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 100 ευρώ. Το τελικό κόστος εξαρτάται από το ύφος των επιλογών και το πόσο «premium» θέλει να κάνει το δώρο του.