Η απουσία της Ιταλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση, με τον Γιάννικ Σίνερ να τοποθετείται με ειλικρίνεια ενόψει της συμμετοχής του στο Μόντε Κάρλο.

Ο Ιταλός τενίστας που προέρχεται από τις κατακτήσεις σε Indian Wells και Miami Open και στοχεύει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, δήλωσε χαρακτηριστικά πως θα αντάλλαζε ακόμη και έναν τίτλο για να δει τη χώρα του σε ένα Μουντιάλ.

«Θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Υπάρχουν πολλοί νέοι παίκτες που δεν έχουν δει ποτέ την Ιταλία να αγωνίζεται σε Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αστειευτεί για το σχόλιο, λέγοντας: «Έχω δώσει τόσες πολλές συνεντεύξεις και τώρα οι Γάλλοι μου κάνουν αυτή την ερώτηση. Αστειεύομαι».

Ο Σίνερ, που ήταν μόλις 13 ετών όταν η Ιταλία έδωσε το τελευταίο της παιχνίδι σε Μουντιάλ το 2014, αναφέρθηκε και στις «μονομαχίες» του με τον Κάρλος Αλκαράθ, τονίζοντας πως του λείπουν.

«Είναι ένας παίκτης που με πιέζει στα όριά μου και με κάνει καλύτερο. Για να συναντηθούμε ξανά, πρέπει να φτάσουμε και οι δύο στον τελικό, κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι».

Ο Ιταλός ετοιμάζεται να ξεκινήσει την πορεία του στο τουρνουά απέναντι στον Ούγκο Ουμπέρ, με φόντο την κορυφή της ATP. Με δεδομένους τους βαθμούς που έχει να υπερασπιστεί, έχει μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψει στο Νο1, ειδικά αν κατακτήσει τον τίτλο, ακόμη και σε πιθανό τελικό απέναντι στον Αλκαράθ.