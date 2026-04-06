Τις βασικές πτυχές της πρότασης για τον διαχωρισμό των ρόλων υπουργού και βουλευτή ανέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας ότι η ρύθμιση θα αφορά την περίοδο μετά τις επόμενες εκλογές. Στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η μείωση του αριθμού των βουλευτών αποτελεί πλέον μέρος της ατζέντας, με στόχο την αποφυγή της υπερβολικής διόγκωσης των κοινοβουλευτικών δομών.

«Μιλάμε για μια πρόταση που θα συζητείται προεκλογικά αλλά η αλλαγή θα είναι μετά τις εκλογές. Αν και το Σύνταγμα προβλέπει την ψήφιση ενός νόμου, η πρόταση θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συνταγματική αναθεώρηση. Μιλάει για αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή που θα επιλέγεται ως υπουργός από τον πρωθυπουργό. Θα αντικαθίσταται από τον επιλαχόντα και αν γίνει ανασχηματισμός και φύγει, επιστρέφει στη θέση του βουλευτή».

«Στο πλαίσιο αυτό ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού βουλευτών για να μην έχουμε αντί για 300, 350 βουλευτικά γραφεία, όλα είναι υπό συζήτηση» είπε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν είναι μια κίνηση για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους, αυτό γίνεται με πολιτικές όπως η ταχύτερη απονομή συντάξεων, το ψηφιακό κράτος, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Δεν μιλάμε για εκτελεστικό νόμο, μιλάμε ότι θα ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνιστώ σε όποιον έχει θέσεις, προτάσεις, να τα δούμε στη σωστή ώρα» κατέληξε για το θέμα ο Παύλος Μαρινάκης.

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών