Με το Artemis II να πλησιάζει την επιφάνεια της Σελήνης, μαζί με πλήρωμα για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμρβιο του 1972, ΤΑ ΝΕΑ ανοίγουν το αρχείο τους και επισκέπτονται την ημέρα που ο άνθρωπος έγινε κυρίαρχος δύο πλανητών.

Πάνω στο πρωτοσέλιδο των ΝΕΩΝ της Δευτέρας 21 Ιουλίου 1969, αναγράφετε «Κυριακή 20 Ἰουλίου, ὥρα 10.18: Ἡ συγκλονιστικώτερη στιγμή στήν Ἱστορία – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΔΥΟ ΠΛΑΝΗΤΩΝ – Μέ έκπληκτική ἀκρίβεια οἱ πορθηταί τῆς Σελήνης ἐκτελοῦν τήν ἀποστολή».

Δίπλα από την φωτογραφία που απεικονίζει τον Νιλ Άρμστρονγκ και τα πρώτα του κοσμοϊστορικά βήματα στην επιφάνεια της σελήνης αναγράφεται: «ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ (στήν Σελήνη).- Ἡ Σελήνη νικήθηκε! Οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι Νέηλ Αρμστρογκ καί “Εντγουϊν Ωλντριν, βρίσκονται ἀπό χθές τό βράδυ στην Θάλασσα τῆς Ἠρεμίας καί στίς 4.59΄ τό πρωῒ (ὥρα Ἑλλάθαλασσα της Ηρεμιας και στις 4.59 το πρωί (ὥρα δος) πάτησαν τό πόδι τους στο Σεληνιακό ἔδαφος. «Ο “ΑΕΤΟΣ” προσσεληνώθη». Αὐτές ἦταν οἱ πρῶτες λέξεις, πού ἐπρόφερε ὁ ἄνθρωπος κατά την ἄφιξή του στη Σελήνη. Ὁ ἀστροναύτης “Αριστρογκ ἀνεκοίνωσε μέ τήν φράση αὐτή, τήν πλήρη ἐπιτυχία τῆς ἐπιχειρήσεως «κατάκτηση τῆς Σελήνης»».

Μάλιστα στο εξώφυλλο της εφημερίδας υπάρχει εκτενής αναφορά για το πως έζησαν οι Αθηναίοι την ιστορική στιγμή της προσσελήνωσης. Με τίτλο «Οἱ ᾿Αθηναῖοι παρακολουθοῦν τό συγκλονιστικώτερο θέαμα ὅλων τῶν ἐποχῶν», ΤΑ ΝΕΑ αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό των Αθηναίων για να παρακολουθήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες το πιο εντυπωσιακό θέαμα της ανθρώπινης διανόησης.

«Ολόκληρη η Αθήνα παρακολούθησε χθές το βράδυ και σήμερα το πρωί ἀπό τις ὁθόνες της τηλεοράσεως και από το ραδιόφωνο την περιγραφή της μεγάλης διαστημηκής εποποιήας. Κάθε σπίτι που διέθετε οθόνη τηλεοράσεως είχε κατακλυσθή από επισκέπτες. Στις κεντρικές πλατείες πλήθη κόσμου συνέρρευσανμπροστά στις οθόνες πλήν όμως δεν μπόρεσαν να ζήσουν παρά μόνο νοερά τη μεγάλη στιγμή της προσσεληνώσεως γιατί δεν επετεύχθη επαφή με το Χιούστον πράγμα που εδημιούργησε σύγχυση, αμφιβολία και αγωνία».

Στις κεντρικές σελίδες του φύλλου της δευτέρας τα νέα αποτυπώνουν την ιστορική στιγμή αλλά και το χρονικό της αποστολής. «Στίς 4.59 τό πρ ωΐ ὁ πρῶτ ος ἄνθρωπος περπάτησε στή Σελήνη ΑΡΜΣΤΡΟΓΚ: «ΟΛΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ»

οἱ ἀστροναῦτες συνέλεξαν χῶμα καί ἔλαβον πολλές φωτογραφίες Πρόεδρος Νίξον: «Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς Γῆς σᾶς παρακολουθοῦν μέ θαυμασμό»

Με τις εφημερίδες να αποτελούν το βασικότερο και κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης της εποχής (μαζί και με το ραδιόφωνο), οι Έλληνες διάβασαν την Δευτέρα 21/7/1969 μια από τις πιο συγκλονιστικές ειδήσεις του 20ου αιώνα. «ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ (στην Σελήνη). Ο πρώτος άνθρωπος πάτησε σήμερα στις 4.59 τό πρωΐ (ώρα Ελλάδος) το πόδι του στην Σελήνη, ἀνοίγοντας ἕνα νέο κεφάλαιο στην ίστορία τῆς ἀνθρωπότητος. Ο ᾿Αμερικανός αστροναύτης Νηλ Αρμστρονγκ βνῆκε ἀπό τήν σεληνάκατο στην σεληνιακή ἐπιφάνεια στις 4.40΄ καί ἄρχισε να κατεβαίνη από την σκάλα της προς το έδαφος της Σελήνης μέ μενάλη προσοχή. Πατώντας στο δεύτερο σκαλοπάτι, τράβηξε ἕνα μοχλό, ό πότε τέθηκε ἀμέσως σε λειτουργία ή συσκευή της τηλεοράσεως, που μετέδωσε στα π΄ρατα της Γης το συνταρακτικό γεγονός».

ΟΙ ΠΟΡΘΗΤΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Έντονη λάμψη στόν κρατῆρα τοῦ ᾿Αρίσταρχου Σύννεφα σκόνης σήκωσε ή σεληνάκατος

Συγκλονιστική είναι και η λεπτομερής αποτύπωση του χρονικού της προσσελήνωσης και της δράσης των δύο αστροναυτών.

Τό βράδυ ἐπιστρέφουν στό σκάφος διοικήσεως

Το πρόγραμμα τῆς σημερινῆς ἡμέρας τῶν δύο ἀστροναυτών στην σελήνη έχει ως εξής:

00.23 Ο “Αρματρογκ καί ὁ Ωλντριν γευματίζουν καί ἐπακολουθεί 4ωρη περίοδο αναπαύσεως.

12.58 Ο πιλότος τοῦ σκάφους διοικήσεως Μάϊκελ Κόλινς αρχίζει 4ωρη περίοδο αναπαύσεως.

07.58 Η Σεληνάκατος ἀποσυμπιέζεται.

08.08 Ο “Αρμστρογκ ἀρχίζει να κατεβαίνη τις 9 σκάλες της Σεληνακάτου.

08.13 Ο “Αρμστρογκ πατά τό πόδι του στην Σελήνη.

08.23 Ο Αρμστρογκ συλλέγει τα πρῶτα δείγματα σεληνιακών βράχων καί χώματος.

08.35 Ο “Ὥλντριν πατᾶ τὸ πόδι του στη Σελήνη.

08.41 Κατά τά ἑπόμενα 86 λεπτά, ὁ “Αρμστρογκ καί ο Ὥλντριν αποστέλλουν ζωντανές εικόνες τηλεοράσεως στη Γή, κάνουν τα πειράματά τους και συλλέγουν περισσότερα δείγματα σεληνιακού ἐδάφους.

10.08 Ο. Ὥλντριν ἐπιστρέφει στη Σεληνάκατο.

10.28 Ο Αρμστρογκ ἐπιστρέφει στη Σεληνάκατο.

11.46 Ο “Αρμστρογκ καὶ ὁ Ὥλντριν γευματίζουν και ακολουθεί πεντάωρη ανάπαυση.

12.10 Ο Κόλλινς ἀρχίζει τετράωρη ἀνάπαυση.

19.51 Ο “Αρμστρογκ καὶ ὁ Ωλντριν ἐκτοξεύονται ἀπό τη Σελήνη με τη Σεληνάκατο για την επιστροφή στο σκάφος διοικήσεως.

20.03 Η Σεληνάκατος μανουβράρει για να διορθώση την τροχιά και το ύψος της, ώστε να πλευρίση το σκάφος διοικήσεως.

23.28 Η Σεληνάκατος πλευρίζει το σκάφος διοικήσεως».

Παράλληλα το δημοσιογραφικό επειτελείο της εφημερίδας πραγματοποιούσε έρευνερς για την ιστορική στιγμή αλλά και για την επππιροή της στην ανθρώπινη ύπαρξη και διανόηση.

«Η ΓΗ Μετά τό κολοσσιαῖο ἐπίτευγμα ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ АКОМН ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Τεράστια προβλήματα περιμένουν τή λύση του

Έρευνα τοῦ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΣΑΛΑΡΗ

Τήν ώρα πού τυπώνονται αὐτές ο γραμμές, οἱ ἀστροναῦτες “Αρμστρογκ καί Ωλντριν ἀφήνουν τά ἴχνη τῶν βημάτων τους στή Σελήνη. Τά ἴχνη αὐτά θά μείνουν ἀνεξάλειπτα στούς αἰῶνες τῶν αὐ ξάλειπτα στούς αἰωνες τῶν αίω νων, γύρω στήν ἐξέδρα τῆς σεληνακάτου, μέ τίς 137 σημαίες τῶν κρατῶν τῆς Γῆς καί τά μετάλλια τῶν πέντε πρώτων μαρτύρων του Διαστήματος…».