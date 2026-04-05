Με ισοπαλία στην Τούμπα (0-0) και νίκη της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (1-0) ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των Play-Offs της Super League.

Μετά τα αποψινά αποτελέσματα, η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση με 63 πόντους, με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να ακολουθούν με 58. Τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 50.

Την 2η αγωνιστική, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Απριλίου, λόγω της διακοπής που υπάρχει για το Πάσχα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (18:00) και ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (21:00).

Tα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των playoffs

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

Η βαθμολογία

Το αναλυτικό πρόγραμμα των Play-Offs

2η αγωνιστική: Κυριακή 19 Απριλίου

18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: Κυριακή 3 Μαΐου

19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου

19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ