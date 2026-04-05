Στην αγορά μέσα στο 2026 αναμένεται και το Renault 4 E-Tech electric, με το DNA του αρχικού μοντέλου, αλλά σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό περιτύλιγμα.

Το νέο μοντέλο με ηλετροκίνηση στο φουλ, επαναπροσδιορίζει τον χαρακτήρα του compact SUV, ως ένα ευέλικτο, αμιγώς ηλεκτρικό και πλήρως συνδεδεμένο αυτοκίνητο.

Η φίρμα αναφέρει ότι είναι ένα ρετρό-φουτουριστικό μοντέλο, με χαρακτήρα «voiture à vivre», έτοιμο για καθημερινές διαδρομές, μικρές ή μεγάλες περιπέτειες.

Το ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό του προσφέρει μήκος φόρτωσης 2,20 μ. και χώρο αποσκευών 420 λίτρων, ενώ το κατώφλι φόρτωσης στα μόλις 61 cm (10 cm χαμηλότερο από τον μέσο όρο της κατηγορίας) αποτελεί ρεκόρ.

Το Renault 4 E-Tech Electric εξοπλίζεται, επίσης, με το σύστημα Extended Grip και ικανότητα ρυμούλκησης 750 kg, εξασφαλίζοντας άνετη και ασφαλή οδήγηση σε κάθε είδους δρόμο.

Θα έχει ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών που φτάνει το 88,6%, σύστημα πολυμέσων OpenR Link, φυσικά με ενσωματωμένη Google, καθώς και το Reno, το επίσημο avatar της Renault, σε συνεργασία με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT.

Το πρώτο του μεγάλο αβαντάζ είναι η αυτονομία των 400 χιλιομέτρων, που δίνει ένα ατού στην εμβέλεια για τις μεγάλες αποστάσεις, οπότε ανοίγει τα φτερά του και στους αυτοκινητοδρόμους, χωρίς το φόβο της αυτονομίας. Κινείται από ηλεκτροκινητήρα 150 ίππων ενώ η μπαταρία των 52 κιλοβατόρων αποδίδει την προαναφερθείσα μπαταρία.